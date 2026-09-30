Ölpreisschock treibt Inflationsrate in Frankreich auf 3,4 Prozent

Berlin, 30. ⁠Sep (Reuters) - Höhere Preise für Öl und Gas infolge des Iran-Krieges haben die Inflation in Frankreich im September weiter angeheizt. Die für europäische Vergleichszwecke berechnete ‌Teuerungsrate (HVPI) stieg im September auf 3,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte. Von Reuters ⁠befragte ⁠Experten hatten nur mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate in Frankreich von 2,6 Prozent im Juli. Die Inflationsrate ist im August im Euroraum auf 3,2 Prozent gestiegen ‌und liegt damit bereits deutlich ‌über dem Zielwert der Europäische Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent. Energie erwies sich dabei als Preistreiber Nummer eins. ⁠Für September halten Volkswirte ein weiteres Anziehen der ‌Teuerungsrate in der Euro-Zone auf ⁠3,6 Prozent für möglich.

Wegen des Iran-Krieges und der damit verbundenen höheren Benzin- und Gaspreise rechnen manche Experten bis zum Jahresende sogar ‌mit einem Anstieg der ⁠Teuerung auf vier Prozent. ⁠Die EZB hatte den Leitzins im Kampf gegen die vom Ölpreisschock angeheizte Inflation im September zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie dieses Jahr nachlegt.

(Bericht von Coralie Lamarque, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)