Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

30.09.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 30.09.2026
     Kursziel:             83,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.

Zusammenfassung:
Wie erwartet lagen Umsatz, Gesamtleistung und EBIT in H1 unter
Vorjahresniveau. Dafür betrug der operative Cashflow fast EUR40 Mio. und lag
deutlich über dem H1/25-Wert von EUR-25 Mio. 2G Energy hat ihre Guidance für
das laufende Jahr (ca. EUR490 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 9,5% bis
10,5%) bestätigt. Dank des Datencenter- und des Biogas-KWK-Geschäfts rechnen
wir mit einem sehr starken H2. 2G hat ihre Umsatzguidance für 2027 auf EUR600
Mio. - EUR650 Mio. erhöht (bisher: EUR570 Mio. - EUR620 Mio.) und die
EBIT-Margenprognose von >11% bestätigt. Zum ersten Mal hat das Unternehmen
eine Umsatzguidance für 2028E (EUR750 Mio. - EUR850 Mio.) gegeben, was unsere
Schätzung von EUR824 Mio. untermauert. In Q3 lag der Auftragseingang bei über
EUR400 Mio. nach knapp EUR480 Mio. in H1, und das Management rechnet auch in den
nächsten Quartalen mit einem hohen Auftragseingang. Wir sehen die
Wachstumsstory bei gestiegener Visibilität als vollkommen intakt an. Ein auf
unveränderten Schätzungen beruhendes DCF-Modell ergibt weiterhin ein
Kursziel von EUR83. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial:
37%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=febe904016c516633fbf9f662a9a2d73

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=67ed704d-bca4-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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2407746 30.09.2026 CET/CEST

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