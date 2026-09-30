Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 30.09.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 30.09.2026 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00. Zusammenfassung: Wie erwartet lagen Umsatz, Gesamtleistung und EBIT in H1 unter Vorjahresniveau. Dafür betrug der operative Cashflow fast EUR40 Mio. und lag deutlich über dem H1/25-Wert von EUR-25 Mio. 2G Energy hat ihre Guidance für das laufende Jahr (ca. EUR490 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 9,5% bis 10,5%) bestätigt. Dank des Datencenter- und des Biogas-KWK-Geschäfts rechnen wir mit einem sehr starken H2. 2G hat ihre Umsatzguidance für 2027 auf EUR600 Mio. - EUR650 Mio. erhöht (bisher: EUR570 Mio. - EUR620 Mio.) und die EBIT-Margenprognose von >11% bestätigt. Zum ersten Mal hat das Unternehmen eine Umsatzguidance für 2028E (EUR750 Mio. - EUR850 Mio.) gegeben, was unsere Schätzung von EUR824 Mio. untermauert. In Q3 lag der Auftragseingang bei über EUR400 Mio. nach knapp EUR480 Mio. in H1, und das Management rechnet auch in den nächsten Quartalen mit einem hohen Auftragseingang. Wir sehen die Wachstumsstory bei gestiegener Visibilität als vollkommen intakt an. Ein auf unveränderten Schätzungen beruhendes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR83. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 37%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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