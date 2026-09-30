Original-Research: MustGrow Biologics Corp. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: MustGrow Biologics Corp. - von GBC AG

30.09.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu MustGrow Biologics Corp.

     Unternehmen:               MustGrow Biologics Corp.
     ISIN:                      CA62822A1030

     Anlass der Studie:         Research Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  1,54 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Bayer-Meilenstein erreicht: Hohe TerraSante-Nachfrage trifft weiterhin auf
begrenzte Lieferkapazitäten

Die Equity Story von MustGrow beruht weiterhin auf der kommerziellen
Skalierung von TerraSante und dem längerfristigen Wertpotenzial der
Partnerschaft mit Bayer. Der erste Entwicklungsmeilenstein im Bayer-Programm
führte im ersten Halbjahr 2026 zu margenstarken Lizenzerlösen von 1,36 Mio.
C$ und ist zugleich eine wichtige externe Bestätigung der
TerraMG-Technologie. Weitere Wertpotenziale ergeben sich aus möglichen
zusätzlichen Meilensteinzahlungen im Verlauf des Programms. Nach Aufnahme
des kommerziellen Vertriebs hätte MustGrow zudem Anspruch auf Lizenzgebühren
und Erlöse aus dem Verkauf der hergestellten Produkte.

Der Absatz von TerraSante wurde bislang vor allem durch Verzögerungen beim
Produktionsaufbau begrenzt und weniger durch eine unzureichende Nachfrage.
Die neuen Produktionslinien in Indien und Thailand haben ihre Nennkapazität
noch nicht erreicht, sodass das Produkt nur eingeschränkt verfügbar ist.
Dennoch beliefen sich die Umsätze bis Mitte August auf rund 0,90 Mio. C$ und
lagen damit etwa 46 % über dem Umsatz des gesamten Jahres 2025. Der Großteil
des Absatzes entfiel auf Bestandskunden, was auf eine zunehmende Akzeptanz
des Produkts im kommerziellen Einsatz hindeutet. Bei voller Auslastung
bieten die bestehenden Anlagen nach Schätzung des Unternehmens eine
jährliche Umsatzkapazität von 15 Mio. bis 25 Mio. C$.

Aufgrund des langsameren Produktionsaufbaus senken wir unsere Umsatzprognose
für das Geschäftsjahr 2026 von 4,50 Mio. C$ auf 3,50 Mio. C$ und erwarten
ein EBITDA von -4,58 Mio. C$. Unsere Umsatzprognosen von 14,05 Mio. C$ für
2027 und 31,56 Mio. C$ für 2028 behalten wir bei, da wir die Verzögerung in
erster Linie auf den Zeitpunkt der Produktverfügbarkeit zurückführen. Das
EBITDA dürfte sich 2027 auf -1,08 Mio. C$ und 2028 auf 8,46 Mio. C$
verbessern. Höhere Absatzmengen, sinkende Frachtkosten und eine zunehmende
operative Hebelwirkung sollten die Rentabilität stützen.

Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Modells senken wir unser Kursziel von
2,70 C$ auf 2,51 C$. Ausschlaggebend sind die niedrigere Prognose für das
Geschäftsjahr 2026 und der gestiegene risikofreie Zinssatz. Auch das
revidierte Kursziel impliziert ein überzeugendes Aufwärtspotenzial gegenüber
dem aktuellen Kursniveau. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6ae8e413d3b89ae05409a7c858235827

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 30.09.2026 (13:40 Uhr)
Veröffentlichung: 30.09.2026 (15:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a0eda0f0-bcc3-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2407982 30.09.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MustGrow Biologics

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesheute, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen