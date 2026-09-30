PCE-Inflation löst Rally aus. Micron meldet heute Abend.

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Die PCE-Inflation, die für die FED wichtig ist, lag im August im Rahmen bis leicht unter den Zielen. Die Wall Street reagiert positiv, mit einem Rücklauf bei den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Gestern hat zudem der Chef der Notenbank von New York betont, dass eine Zinsanhebung im Oktober übereilt sei. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober von über 70 auf unter 40 Prozent gefallen. 30.09. Beim Thema KI bleibt die Dynamik hoch: Jabil übertrifft Umsatz und Gewinn deutlich, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur wächst um 56 Prozent. Hewlett Packard Enterprise hebt gleichzeitig seine Wachstumsprognose für das Networking-Geschäft an. Heute Abend folgt mit Micron der wichtigste Unternehmenstermin. Die Erwartungen sind nach dem KI-getriebenen Speicherboom hoch. Die Wall Street rechnet mit einem Umsatzplus von über 350 Prozent und einem Gewinnsprung von etwa 950 Prozent.



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