Plast Eurasia richtet sich an europäische Käufer: Die 35. Ausgabe steht an



EQS-Media / 30.09.2026 / 11:27 CET/CEST



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Im Dezember findet auf dem Tüyap-Messegelände in Istanbul die 35. Plast Eurasia statt. Die Messe bringt Maschinen für die Kunststoffverarbeitung, Rohstoffe und Produktionstechnologien zusammen. Im Vorfeld der Eröffnung richten sich die Veranstalter zudem verstärkt an gewerbliche Besucher in wichtigen europäischen Märkten.

Istanbul — Plast Eurasia findet vom 2. bis 5. Dezember 2026 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt. Veranstaltet wird sie von Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit PAGEV und mit Unterstützung des Handelsministeriums der Republik Türkei. Die Veranstaltung bringt Hersteller, Technologieanbieter, Rohstoffproduzenten, Vertriebspartner und Einkaufsverantwortliche zusammen, um neue Geschäftsbeziehungen in der Kunststoffbranche zu schaffen und bestehende auszubauen.

„Seit 35 Jahren fördert Plast Eurasia das Wachstum und die Weiterentwicklung der Branche, indem sie Unternehmen und Fachleute zusammenbringt und hilft, aus diesen Kontakten Geschäftsbeziehungen entstehen zu lassen“, sagte İlhan Ersözlü, General Manager bei Tüyap Fairs Production Inc. „In diesem Jahr wollen wir genau damit weitermachen und gezielt Möglichkeiten schaffen, damit Einkäufer, Lieferanten und Technologieunternehmen zusammenfinden und sich über den aktuellen Bedarf der Kunststoffbranche austauschen können.“

Immer mehr europäische Fachbesucher sind dabei

Rund drei Monate vor Messebeginn sind bereits 90 % der Ausstellungsfläche gebucht. Die Veranstalter rechnen mit 80 000 Besuchern aus dem In- und Ausland. Der Schwerpunkt bei der Anwerbung von Fachbesuchern lag auf Deutschland, Belgien, Griechenland, Rumänien, Frankreich, Italien und Polen sowie auf Märkten im Nahen Osten und in Nordafrika.

Die Veranstaltung im Dezember ist für europäische Fachbesucher vielversprechend: Maschinenanbieter, Werkstoffhersteller und weitere Unternehmen aus der Kunststoffbranche finden am Messestandort in Istanbul zusammen. Das internationale Besucherpublikum bietet eine gute Gelegenheit, Geschäftskontakte zu knüpfen und soll Unternehmen zugleich dabei unterstützen, bestehende Geschäftsbeziehungen auszubauen.

Maschinen, Materialien und Produktionstechnologien im Fokus

Maschinen für die Kunststoffproduktion sowie Rohstoffe und Chemikalien bilden zwei zentrale Bereiche der Messe. Darüber hinaus kommen auf der Messe Produktionstechnologien der nächsten Generation und moderne Maschinenlösungen zur Sprache. Themen wie Effizienz, Innovation und wertschöpfende Produktion stehen mit auf dem Programm.

Das breite Produktspektrum soll Einkäufern und Technikfachkräften ermöglichen, sich bei einem einzigen Messebesuch über Anlagen, Materialien und Produktionsverfahren zu informieren. Gleichzeitig können Aussteller einem internationalen Publikum neue Produkte, Technologien und Branchenlösungen präsentieren.

Jubiläumsprogramm fußt auf 35 Jahren der Weiterentwicklung der Branche

Zum Programm anlässlich des 35-jährigen Jubiläums gehört eine „Milestones Map“, die chronologisch wichtige Etappen in der Geschichte der Messe sowie Entwicklungen in der Kunststoffbranche zeigt. Eine Ausstellung historischer Maschinen für die Kunststoffproduktion zeigt außerdem hautnah, wie sich die Fertigungstechnologien im Laufe der Zeit verändert haben.

Kontel Elektronik, Enformak Plastik Teknolojileri und Almak Ateş Makine, welche die Messe schon seit 35 Jahren begleiten, werden bei der Eröffnungszeremonie für ihr langjähriges Engagement mit Plaketten ausgezeichnet.

Im Rahmen des Programms „The Stage is Yours!“ haben Aussteller 30-minütige Präsentationsslots, in denen sie den Besuchern wertschöpfende Produkte, Technologien, Erfolgsgeschichten und Branchenlösungen vorstellen können.

So werden eingeladene Einkäufer auf der Messe gezielt betreut

Das Programm „Hosted Buyer Guided Tour“ soll internationalen Einkaufsteams dabei helfen, relevante Produktgruppen und Aussteller schneller zu finden. Teilnehmenden Einkäufern stehen geführte Rundgänge, Besuche der Demo- und Veranstaltungsbereiche, Zugang zur Hosted Buyer Lounge sowie besondere Unterstützungsangebote zur Verfügung.

Turkish Airlines ist die offizielle Fluggesellschaft der Plast Eurasia und bietet auf ausgewählten internationalen Hin- und Rückflügen nach Istanbul zwischen dem 25. November und dem 12. Dezember 2026 Ermäßigungen an: 10 % auf Economy-Class-Tarife und 15 % auf Business-Class-Tarife.

Kontakt:

Emirhan Boyacı

EmirhanBoyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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