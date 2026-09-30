Preis für Deutschlandticket steigt 2027 auf 66,80 Euro

Berlin, ⁠30. Sep (Reuters) - Der Preis des Deutschlandtickets für das kommende Jahr steigt von monatlich 63 auf 66,80 Euro. Dies sei Ergebnis der ‌neuen Kostenberechnung, teilte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, Bayerns Ressortchef Christian Bernreiter, ⁠am Mittwoch ⁠mit. Berechnet wurde der Preis erstmals anhand eines Kostenindex, der unter anderem Personal-, Energie- und Betriebskosten berücksichtigt. Das für das Deutschland-Ticket gegründete Unternehmen D-Tix hat ‌die Berechnungen vorgenommen. Abschließend darüber ‌beraten hat dann noch der "Koordinierungsrat Deutschlandticket", zu dem Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Verkehrsbranche ⁠gehören.

Derzeit haben rund 14,5 Millionen Menschen das ‌Deutschlandticket, mit dem ⁠man den öffentlichen Regional- und Nahverkehr bundesweit nutzen kann. Das Ticket kostet seit Anfang dieses Jahres 63 Euro ‌im Monat, nach ⁠zuvor 58 Euro. Der ⁠Fahrschein war 2023 als 49-Euro-Ticket gestartet. Für die Verkehrsverbünde ist es ein dickes Verlustgeschäft. Deshalb finanzieren Bund und Länder das Ticket mit je 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)