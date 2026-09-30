Pressestimme: 'Die Glocke' zu ZDF-Dokumentation 'Inside CDU'

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OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu ZDF-Dokumentation "Inside CDU":

"2019 hat der Blogger Rezo das erfolgreichste deutsche Youtube-Video des Jahres veröffentlicht: "Die Zerstörung der CDU" nannte er seine Wutrede, die den Nerv traf und bis heute 20 Millionen Mal gesehen wurde. In diesen Tagen zeigt die zweite Staffel der ZDF-Doku "Inside CDU", dass die Union ihre Demontage auch in Eigenregie erledigen kann. (...) Spektakulär sind die Bilder von Philipp Amthor, der während der Dreharbeiten zum Staatsminister im Bundeskanzleramt befördert wurde. Wie ein Sonnenkönig steigt der 33-Jährige - unterlegt von Barockmusik - die Treppen der Machtzentrale empor, präsentiert sein imposantes Büro, den weitläufigen Kanzlergarten und schließlich den frisch erworbenen Strandkorb auf dem Balkon. "Vertrauen kommt zu Fuß, es geht zu Pferde", sagt Amthor - und merkt dabei gar nicht, wie absurd seine Worte angesichts des gerade Gesehenen wirken. Die Doku ist voll solcher entlarvenden Szenen. Die Filmemacher haben sie mit Liebe zum Detail und kühler Präzision herausgearbeitet."/DP/jha

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