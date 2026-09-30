Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Jens Spahn

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Jens Spahn:

"Spahn war lange ein politischer Überflieger und Überlebenskünstler. Mehrfach für erledigt erklärt, kämpfte er sich zurück bis ins Amt des Fraktionschefs. Doch seit Monaten wirkt Spahn wie von der Rolle, wie von allen guten Geistern verlassen. Zuerst ließ er jegliches Urteilsvermögen vermissen, als er sich seinen Kinderwunsch mit einer Leihmutter in den USA erfüllte, obwohl er selbst wie auch seine Partei eine Leihmutterschaft immer abgelehnt hatte. Woraufhin Spahn, gerade zur Stütze der Koalition geworden, sich nach einem Proteststurm vom Fraktionsvorsitz zurückziehen musste. Dass Spahn binnen kurzer Zeit seine Fraktion nun ein zweites Mal gegen sich aufbringt, indem er auf Sardinien urlaubt, obwohl im Haushaltsausschuss mit dem Etat 2027 die heiße Phase ansteht, zeigt: Spahn hat nichts aus seinen Fehlern gelernt. Seine Glaubwürdigkeit ist erst einmal dahin."/DP/jha