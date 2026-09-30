Regierung will Kinderlose für Pflege mehr zahlen lassen

BERLIN (dpa-AFX) - Ab dem 1. Januar 2027 soll der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder der Pflegeversicherung steigen. Er soll um 0,3 Punkte auf 0,9 Prozent angehoben werden, wie das Bundesgesundheitsministerium nach dem Beschluss der Pflegereform im Kabinett mitteilte./bw/DP/jha