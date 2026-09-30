Schnabel: EZB bleibt mit Blick auf hartnäckige Inflation am Ball

Berlin, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die EZB ist laut Direktorin Isabel Schnabel im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation weiter auf der Hut. "Wir haben rechtzeitig auf die Verschlechterung der Inflationsaussichten seit Beginn des Nahostkonflikts reagiert", betonte sie am Mittwoch in Luxemburg. Sie verwies zugleich auf ‌die nicht ausgestandene Inflationsgefahr. Denn die Projektionen der EZB-Experten vom September gingen davon aus, dass die Teuerung auch 2028 noch mit 2,1 Prozent leicht über ⁠dem Inflationsziel ⁠der Zentralbank von 2,0 Prozent liegen dürfte. Seit dem Stichtag der Prognosen hätten sich überdies die Öl- und Gaspreise dem ungünstigen Szenario angenähert, was auf eine stärkere und hartnäckigere Abweichung der Inflation vom EZB-Ziel hindeute.

Die EZB verfehlt ihr Inflationsziel derzeit klar: Die Teuerungsrate lag zuletzt bei 3,2 Prozent und könnte im ‌September laut Expertenprognosen auf 3,6 Prozent ansteigen. Die ‌Zentralbank will unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig durcheinanderwirbelt: Denn die vom Iran-Krieg angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen die Gefahr, dass sich Löhne und ⁠Preise gegenseitig hochschaukeln und sich so die Inflation verfestigt.

"KÖNNEN NICHT ABWARTEN"

"Die Zentralbanken können ‌nicht abwarten, bis diese Effekte tatsächlich eintreten", ⁠betonte Schnabel. Würden die Notenbanker warten, bis Unternehmen ihre Preise sichtbar anheben und die Lohnverhandlungen abgeschlossen sind, würden sie zu spät handeln. "Die Zentralbanken müssen beurteilen, wie sich Schocks auf die zugrunde liegende Inflation übertragen, und ‌ihre Geldpolitik entsprechend ausrichten", erläuterte die ⁠EZB-Direktorin, die ihr Amt Anfang Januar ⁠vorzeitig abgibt und zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechselt.

Die kommenden Monate würden Aufschluss darüber geben, in welchem Umfang sich der aktuelle Preisdruck auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen auf die zugrunde liegende Inflation und die Inflationserwartungen zu übertragen beginne. Zudem werde sich weisen, wie die Wirtschaft auf die bereits erfolgten Zinserhöhungen reagiere, sagte Schnabel. Die EZB hatte den Leitzins im September zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben - auf aktuell 2,50 Prozent. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass ⁠sie dieses Jahr nachlegt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)