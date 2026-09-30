Schnelle Visa für türkische Firmen - Wüst will Reform der EU-Zollunion mit Türkei

- von Andreas Rinke

Istanbul, ⁠30. Sep (Reuters) - Im Werben um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Türkei liberalisiert Deutschland teilweise die Visa-Vergabe. Künftig sollen Geschäftsleute von als vertrauenswürdig eingestuften Unternehmen deutlich schneller ihr Visum bekommen können, teilten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Außenamts-Staatsministerin Serap Güler am Mittwoch bei ihrem Besuch in Istanbul mit. Dazu sei vereinbart worden, sehr bald eine Fast-Track-Lösung einzuführen, sagte Wüst auf einer Wirtschaftskonferenz. Die teilweise langwierige Visa-Vergabe war von deutschen und türkischen Unternehmen als eines der ‌größten Probleme der Zusammenarbeit genannt worden. Güler forderte die türkische Regierung aber ihrerseits auf, die Voraussetzungen für eine generelle Visa-Liberalisierung zu schaffen.

Wüst setzte sich - in Absprache mit der Bundesregierung - auch für eine Reform der EU-Zollunion und gegen eine zu starke Abschottung der EU gegenüber ⁠Drittländern wie der Türkei ⁠ein. Nordrhein-Westfalen hat in Deutschland die mit Abstand engsten Beziehungen zur Türkei mit ihren rund 86 Millionen Einwohnern. Wüst wurde auf seiner dreitägigen Reise auch von einer Wirtschaftsdelegation mit Vorstandschefs etwa von Henkel, Rewe, Uniper, dem Duisburger Hafen und dem Flughafen Köln-Bonn begleitet. Einige Industrieunternehmen wie der Mönchengladbacher Autozulieferer Aunde lassen aus der Türkei Zubehör für den deutschen Markt liefern und fürchten, dass die EU mit ihrem "Industrial Accelerator Act" (IAA) sich zu stark abschottet. Davor hatte auch die Bundesregierung in einem Reuters vorliegenden Papier gewarnt. Statt des etwa von Frankreich favorisierten Ansatzes "Made in Europe" plädieren ‌Bundesregierung und NRW für "Made with Europe".

Deshalb sei die Anbindung der Türkei wichtig, weil man sichere ‌Lieferketten haben müsse, sagte Wüst auf der Wirtschaftskonferenz. "Türkische Unternehmen sind fester Bestandteil europäischer Wertschöpfung, im Maschinenbau, in der Elektroindustrie und eben besonders in der Automobilzulieferung", hatte er schon zum Auftakt seiner Reise betont. "Entscheidend ist jedenfalls, dass wir große Investitionen deutscher Firmen in der Türkei nicht entwerten, indem wir Regeln schaffen, die unsere ⁠Zusammenarbeit erschweren", mahnte er.

Wüst verwies auf das Handelsvolumen, das alleine zwischen NRW und der Türkei mehr als elf Milliarden Euro pro Jahr betrage. Als ‌Problem nannten die Firmen die hohe Inflation in der Türkei, die die ⁠Lohnkosten explodieren lässt und das Land als Produktionsstandort etwa gegenüber Nordafrika weniger attraktiv macht. Zudem wurden in Wirtschaftskreisen Rechtsunsicherheit in dem als autokratisch kritisierten System sowie Wechselkursschwankungen als Probleme genannt.

Wüst hatte auf seiner dreitägigen Reise unter anderem Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie die Finanz-, Außen-, Bergbau- und Industrieminister getroffen. Mit Blick auf den zunehmenden Bedarf auch an ausländischen Fachkräften hatte der CDU-Politiker zudem ‌das 65. Jubiläum des Anwerbeabkommens für türkische Arbeiter nach Deutschland gewürdigt. Mehrfach betonte ⁠Wüst in Ankara und Istanbul, dass die türkische Zuwanderung ⁠nach NRW und Deutschland ausdrücklich als Chance und nicht als Problem empfunden werden sollte. Er äußerte sich deutlich gegen ausländerfeindliche Tendenzen in Deutschland. In NRW, wo im April 2027 Landtagswahlen stattfinden, leben mehr als eine Million Menschen mit türkischem Migrationshintergrund.

Deutschland setzt sich in der EU dafür ein, die Türkei enger an die Union zu binden - aber ohne ein neues EU-Aufnahmeversprechen abzugeben. Die Bundesregierung möchte etwa eine Reform und Ausweitung des 1996 geschlossenen Zollabkommens. Dies wird in der EU seit Jahren von Ländern wie Griechenland oder Zypern blockiert. Die Türkei gilt wegen ihrer Nato-Mitgliedschaft, ihrer geografischen Lage und wegen zahlreicher Öl- und Gaspipelines nach Europa aber als strategisch wichtiges Land. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits im Oktober 2025 seinen Antrittsbesuch in Ankara gemacht. Deutschland hat aber auch immer wieder das Vorgehen der türkischen Behörden gegen die Opposition wie ⁠etwa die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Erdogan-Rivalen Ekrem Imamoglu als Rückschlag für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kritisiert. Wüst traf auf seiner Reise auch Politiker oppositioneller Parteien.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)