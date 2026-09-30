Schwarzarbeit und Menschenhandel? Bundesweite Durchsuchung

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Menschenhandel gibt es bundesweit Durchsuchungen in Hotels und bei Reinigungsfirmen. Laut Berliner Staatsanwaltschaft sind mehr als 2.000 Beamtinnen und Beamte von Zoll und Polizei im Einsatz. Aktionen gibt es in etwa einem Dutzend Bundesländern, wie ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft in Berlin sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Ob es Festnahmen gab, konnte er zunächst nicht sagen. Nach seinen Angaben sollten aber Haftbefehle vollstreckt werden. Bei den Ermittlungen geht es auch um den Verdacht auf Steuer- und Sozialversicherungsbetrug sowie Mindestlohnverstöße.

Laut "Mitteldeutscher Zeitung" gehörte Sachsen-Anhalt zu den betroffenen Ländern. Dort sollen in Halle-Neustadt Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung gestürmt haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft machte dazu zunächst keine Angaben. Es sollte jedoch später eine gemeinsame Mitteilung der beteiligten Behörden geben./mvk/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Klingbeil: Die Bagger rollen jetztgestern, 16:03 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesheute, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen