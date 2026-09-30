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Entnahmeplan

So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Alle fragen sich, wie sie an der Börse möglichst viel Vermögen aufbauen. Aber nur wenige, wie sie es bestmöglich wieder entnehmen. Dabei ist das genauso wichtig. Eine Anleitung.

Quelle: Mer_Studio/Shutterstock.com
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Die meisten von uns dürften an der Börse ein Ziel verfolgen: Möglichst viel Rendite erzielen. Wie das langfristig am besten geht, ist bekannt: Kostengünstig in Aktien investieren, breit streuen, und vor allem: durchhalten – also auch bei fallenden Kursen dabei bleiben. Aber wenn es darum geht, wie man das so schön vermehrte Vermögen wieder entnimmt, entstehen viele Fragen.

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