So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot

Die meisten von uns dürften an der Börse ein Ziel verfolgen: Möglichst viel Rendite erzielen. Wie das langfristig am besten geht, ist bekannt: Kostengünstig in Aktien investieren, breit streuen, und vor allem: durchhalten – also auch bei fallenden Kursen dabei bleiben. Aber wenn es darum geht, wie man das so schön vermehrte Vermögen wieder entnimmt, entstehen viele Fragen.
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