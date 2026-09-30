So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot

Die meisten von uns dürften an der Börse ein Ziel verfolgen: Möglichst viel Rendite erzielen. Wie das langfristig am besten geht, ist bekannt: Kostengünstig in Aktien investieren, breit streuen, und vor allem: durchhalten – also auch bei fallenden Kursen dabei bleiben. Aber wenn es darum geht, wie man das so schön vermehrte Vermögen wieder entnimmt, entstehen viele Fragen.

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