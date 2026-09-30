Was bewegt die Aktie?

Die SpaceX-Aktie legte im gestrigen Haupthandel um 2,6 Prozent zu. Im Mittelpunkt steht eine Vereinbarung mit Anthropic: Das Unternehmen will KI-Rechenleistung von SpaceX mit Technologie von Nvidia beziehen. Das mögliche Gesamtvolumen beträgt bis zu 85 Milliarden Dollar bis 2029. SpaceX hatte zuvor selbst von rund 45 Milliarden Dollar gesprochen. Die nun genannte Größenordnung erhöht die Erwartungen an das Geschäft mit Rechenleistung.

Entscheidend ist, wie viel Anthropic tatsächlich abnimmt. Die Vereinbarung sichert SpaceX bislang keinen Umsatz in der genannten Höhe. Einen Großteil kann Anthropic mit einer Frist von 90 Tagen kündigen. Der Betrag von 85 Milliarden Dollar beschreibt damit ein mögliches Volumen bis 2029. Für die weitere Entwicklung zählen die tatsächlichen Abrufe und die daraus entstehenden Einnahmen.

Auch im Raumfahrtgeschäft gab es Fortschritte: Weitere Satelliten wurden ausgesetzt, und Starship erreichte erstmals die Erdumlaufbahn. Mobilfunkverbindungen über Satelliten könnten zum Cashflow beitragen. Wie stark sich dieser Bereich mittel- bis langfristig im Geschäft niederschlägt, muss sich zeigen. Zugleich richtet sich viel Aufmerksamkeit auf KI-Rechenleistung. Damit hängen die Erwartungen an SpaceX inzwischen an zwei unterschiedlichen Geschäftsfeldern.

Die Bewertung setzt hohe Maßstäbe. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der kommenden zwölf Monate liegt über 100, das Kurs/Umsatz-Verhältnis bei etwa 85. Diese Werte spiegeln erhebliche Erwartungen an künftige Einnahmen wider. Ob der Vertrag mit Anthropic dazu beiträgt, hängt von der tatsächlichen Nutzung der vereinbarten Rechenkapazitäten ab. Solange diese Umsätze offen sind, dürfte die Aktie starken Kursschwankungen ausgesetzt bleiben.

Martins Einschätzung

Die Vereinbarung mit Anthropic eröffnet SpaceX eine große Umsatzchance, deren Umfang erst die tatsächlichen Abrufe zeigen werden. Bei der hohen Bewertung bleibt die Aktie ein langfristiges Investment mit erheblichen Risiken. Wer einsteigt, setzt darauf, dass SpaceX die Erwartungen an KI-Rechenleistung und das Satellitengeschäft mit wachsenden Einnahmen erfüllt.