TAGESVORSCHAU: Termine am 30. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. September

TERMINE UNTERNEHMEN 17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day 22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen DEU: Gerresheimer, vorläufige Q2-Zahlen DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) FRA: Air Liquide, Hauptversammlung FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Totalenergies, Hauptversammlung GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26 03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26 03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26 08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung) 14:30 USA: Handelsbilanz 8/26 14:30 USA: Konsumausgaben 8/26 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26 14:30 USA: Private Einkommen 8/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI SONSTIGE TERMINE DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.) DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi