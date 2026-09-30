Trading-Chance Erdgas: Short nach Hurricane-Schub

Good to know about: Erdgas

Erdgas (Natural Gas) ist einer der wichtigsten fossilen Energieträger der Welt. An den internationalen Finanzmärkten wird der Preis für nordamerikanisches Erdgas primär über die Benchmark Henry Hub gehandelt.

Was ist der Henry Hub?

Der Henry Hub ist ein physischer Knotenpunkt für Erdgas-Pipelines in Erath, Louisiana (USA). An dieser Verteilungsstelle kreuzen sich zahlreiche Fernleitungen, die Gas aus den Fördergebieten am Golf von Mexiko sowie aus den Fracking-Regionen (z. B. Permian Basin, Marcellus) aufnehmen.

·Börsen-Benchmark: Der Preis an der NYMEX (New York Mercantile Exchange) für Natural Gas Futures bezieht sich direkt auf die Übergabe am Henry Hub (Notierung in US-Dollar pro MMBtu – Million British Thermal Units).

·Globale Bedeutung: Durch den steilen Anstieg von amerikanischem Flüssigerdgas (LNG - Liquefied Natural Gas) hat der Henry-Hub-Preis inzwischen starken Einfluss auf den weltweiten Gasmarkt erlangt.

Verwendungszwecke von Erdgas

Erdgas ist vielseitig einsetzbar und gilt in der Energiewende oft als Brückentechnologie, da es bei der Verbrennung weniger $CO_2$ freisetzt als Kohle oder Erdöl.

1.Stromerzeugung: Einsatz in Gaskraftwerken und GuD-Anlagen (Gas-und-Dampf), die aufgrund ihrer schnellen Hochlaufzeiten ideal zur Abdeckung von Lastspitzen dienen.

2.Industrie & Chemie: Rohstoff für die Herstellung von Düngemitteln (Ammoniak/Harnstoff), Plastik, Wasserstoff und Methanol sowie als Prozesswärme in der Stahl-, Glas- und Papierindustrie.

3.Wärmemarkt: Beheizung von Wohn- und Gewerbegebäuden (Gasheizungen) und Warmwasseraufbereitung.

4.Transport: Einsatz als CNG (Compressed Natural Gas) oder LNG für LKW und Schiffe.

Hauptproduzenten & Hauptimporteure

Der globale Gasmarkt teilt sich in Pipeline-Märkte und den zunehmend liquiden LNG-Markt auf.

Rolle Top-Länder Anmerkung Hauptproduzenten 1. USA 2. Russland 3. Iran 4. Katar 5. Kanada Die USA führen die Produktion dank des Schiefergas-Booms (Fracking) an. Katar und die USA sind führend beim LNG-Export. Hauptimporteure 1. China 2. Japan 3. Südkorea 4. EU-Länder (z. B. Deutschland) Asien nimmt den Großteil des LNG-Marktes auf. Europa importiert nach dem Wegfall russischer Pipelines verstärkt LNG aus den USA und Katar.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Gaspreis (Henry Hub)

Der Preis für Natural Gas gilt als einer der volatilsten Rohstoffpreise überhaupt. Folgende Faktoren bewegen den Markt:

·Wetter & Saison:

o Winter: Kalte Temperaturen steigern die Heiznachfrage drastisch.

o Sommer: Hitzewellen erhöhen den Stromverbrauch durch Klimaanlagen (Gaskraftwerke laufen auf Hochtouren).

·Lagerbestände (EIA Weekly Storage Report): Die wöchentlichen Daten der US-Energiebehörde EIA zur Auslastung der Gasspeicher zeigen, ob der Markt über- oder unterversorgt ist.

·LNG-Exportkapazitäten: Wenn neue US-Exportterminals (z. B. Sabine Pass, Freeport) in Betrieb gehen, gelangt mehr Gas ins Ausland. Das koppelt den lokalen US-Preis stärker an das globale Preisniveau.

·Hurrikane & Naturkatastrophen: Stürme im Golf von Mexiko können US-Förderanlagen oder LNG-Terminals vorübergehend lähmen.

·Erneuerbare Energien: Hohe Einspeisung von Wind- und Solarenergie verdrängt Erdgas zeitweise aus dem Strommix.

Der Commitment of Traders Report

Der Commitment of Traders (COT) Report ist einer der wichtigsten und transparentesten Berichte für Marktteilnehmer an den globalen Terminmärkten. Er wird wöchentlich von der US-amerikanischen Regulierungsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) auf deren Website cftc.gov veröffentlicht.

Der Bericht legt die offenen Positionen (Open Interest) der verschiedenen Marktteilnehmer an den US-Futures- und Optionen-Märkten offen. Dadurch macht der COT-Report sichtbar, wie Großinvestoren, Produzenten, Banken und Privatanleger im Markt positioniert sind.

Zweck und Ziel des COT-Reports

Der ursprüngliche Zweck des Berichts liegt in der Markttransparenz und der Vermeidung von Marktmanipulation.

·Transparenz: Die CFTC möchte verhindern, dass einzelne Großinvestoren durch verdeckte, riesige Positionen eine Monopolstellung oder übermäßige Marktmacht aufbauen.

·Informationsgleichheit: Kleinere Marktteilnehmer erhalten Einblick in die Positionierung der institutionellen „Schwergewichte“.

·Risikoüberwachung: Für Aufsichtsbehörden dient der Bericht als Frühwarnsystem für systemische Risiken und Marktverzerrungen.

Veröffentlichung: Wann und Wie?

Der Zeitablauf des COT-Reports folgt einem festen wöchentlichen Rhythmus:

·Stichtag der Datenerhebung: Jeden Dienstag nach Börsenschluss werden die Positionen der Meldepflichtigen erfasst.

·Veröffentlichungszeitpunkt: Die Auswertung wird am darauffolgenden Freitag um 15:30 Uhr US-Ostküstenzeit (EST) (entspricht 21:30 Uhr deutscher Zeit) auf cftc.gov publiziert.

·Zeitversatz (Lag): Der Bericht hinkt somit immer drei Handelstage hinterher (Mittwoch, Donnerstag, Freitag).

Die drei Händlergruppen im klassischen Legacy-Report

Der klassische (Legacy) COT-Report unterteilt die Marktteilnehmer in drei Hauptgruppen:

1. Commercials (Hedger)

·Wer sie sind: Marktteilnehmer, die das zugrunde liegende Wirtschaftsgut im Rahmen ihrer operativen Geschäftstätigkeit produzieren, verarbeiten, verbrauchen oder handeln.

·Motiv: Sie nutzen Futures nicht zum Spekulieren, sondern zur Absicherung (Hedging) gegen Preisschwankungen.

·Verhalten: Commercials agieren antizyklisch (Smart Money). Wenn die Preise steigen, verkaufen sie Futures zur Absicherung (bauen Short-Positionen auf); fallen die Preise stark, kaufen sie Futures (Netto-Long).

2. Non-Commercials (Large Speculators)

·Wer sie sind: Große Finanzinstitutionen, Hedgefonds, Commodity Trading Advisors (CTAs) und Investmentbanken, die ab einer bestimmten Mindestgröße (Reportable Levels) meldepflichtig sind.

·Motiv: Reine Reingewinn-Erzielung durch Spekulation auf Preisbewegungen.

·Verhalten: Large Specs agieren überwiegend prozyklisch (Trendfolger). Sie sind meist am Hoch eines Trends extrem Long und am Tief eines Trends extrem Short positioniert.

3. Non-Reportable Positions (Small Speculators)

·Wer sie sind: Kleinere Händler, Privatanleger und kleinere Institutionen, deren Positionsgrößen unter der Meldepflichtgrenze der CFTC liegen.

·Motiv: Spekulation.

·Verhalten: Die Positionen dieser Gruppe werden mathematisch als Differenz aus dem Gesamten Open Interest minus Commercials minus Large Specs berechnet. Sie gelten oft als emotional getrieben und liegen an extremen Wendepunkten häufig falsch.

Was sagt der Report aus? (Anwendung & Interpretation)

Der COT-Report zeigt nicht das "Warum", sondern das "Wer" und "Wie viel".

1. Extreme Positionierungen (Sentiment-Extremwerte): Halten Commercials eine historisch maximale Netto-Long-Position und Large Speculators eine extrem hohe Netto-Short-Position, deutet dies oft auf eine bevorstehende Bodenbildung oder Trendwende nach oben hin.

2. Trendbestätigung: Solange Large Specs ihre Positionen in Trendrichtung ausbauen und Commercials moderat dagegen absichern, ist der bestehende Trend intakt.

3. Netto-Positionierung: Analysten berechnen primär die Differenz aus Long- und Short-Kontrakten einer Gruppe:

Netto-Position = Long-Kontrakte - Short-Kontrakte

Der Erdgaspreis schoss kurzweilig aufgrund der Sorge hinsichtlich des jüngsten Hurricanes im Golf von Mexico gen Norden. Solche Risiko-Premiums werden aber zuverlässig rasch wieder abverkauft, weil es üblicherweise nur eine vorübergehende Abschaltung von Anlagen gibt, jedoch keine dauerhafte Versorgungslücke entsteht. Allein das wäre also bereits ein Grund, die aktuelle Situation Short zu handeln. Verstärkt wird dieses Trading-Setup zusätzlich durch die Netto-Position der Swap-Dealer (grün), die an einem Drei-Jahres-Hoch rangiert. Blicken wir auf jene Situationen, in denen vergleichbare Levels erreicht worden waren, so zeigt sich: Ab Mai 2024 ging der Preis massiv zurück, ab Januar 2026 ebenfalls und ausgehend von Mai 2026 gab es auch eine Schwächeperiode im Erdgaspreis. Kombiniert man beide Setups, so ergibt sich eine kurzfristige Trading-Chance Short für uns.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Der Preis ist bereits wieder deutlich zurückgekommen, sollte aber noch weiteres, kurzfristiges Potenzial gen Süden haben. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Gelegenheit ausgewählt, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 3,542 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 3,04 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 5,68. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PK9JNC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,50 USD

Unterstützungen: 2,70 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas (Henry Hub Natural Gas) WKN PK9JNC ISIN DE000PK9JNC9 Basispreis 3,542 USD K.O.-Schwelle 3,542 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 5,68 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.