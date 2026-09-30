Ukraine meldet massiven Angriff auf Energieinfrastruktur - Vier Tote

30. Sep (Reuters) - ⁠Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kiew und das Umland sind am Mittwoch nach ukrainischen Angaben vier Menschen getötet worden. Zudem sei die Energieinfrastruktur beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Unter den Todesopfern der nächtlichen Attacken auf die Hauptstadt und eine nördliche Vorstadt ‌seien zwei Frauen und ein 14-jähriges Kind. Ein weiterer Mensch sei am Mittwoch beim Beschuss eines Lagerhauses in Kiew ums Leben gekommen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. ⁠Die Hauptstadt ⁠war am Morgen wegen der Brände in dichten Rauch gehüllt. Klitschko zufolge wurden zudem Trümmerteile auf dem Gelände einer westlichen Botschaft im Zentrum von Kiew gefunden.

Russland geht nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Serhij Korezkyj zu massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes über. Dies sei die erste derart massive und koordinierte Angriffswelle seit dem ‌Ende der vergangenen Heizperiode, teilte Korezkyj auf dem ‌Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei den nächtlichen Attacken ballistische Raketen, Seezielflugkörper und 188 Drohnen ein. Davon seien fünf Raketen und 155 Drohnen abgefangen worden.

Die ⁠russische Regierung erklärte, die Schläge hätten unter anderem einem Rechenzentrum der ukrainischen Streitkräfte in ‌Kiew sowie Kraftwerken in der Umgebung gegolten. ⁠Zudem seien Industrieanlagen in der Region Odessa und Hafenanlagen in Ismajil getroffen worden. Der Energieversorger DTEK machte keine genauen Angaben zu den Schäden am Stromnetz, teilte jedoch mit, die Versorgung von 8000 Haushalten sei wiederhergestellt worden. ‌Die Ukraine befürchtet im Winter systematische russische ⁠Angriffe auf die Energie- und Wärmeversorgung des ⁠Landes.

Der Beschuss hatte zudem Auswirkungen auf die Nachbarstaaten. In der Republik Moldau drang eine Drohne in den Luftraum ein und explodierte nahe dem östlichen Dorf Hirbovet. Die Nato-Mitglieder Rumänien und Polen ließen Kampfjets aufsteigen. An den polnischen Flughäfen Lublin und Rzeszow wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Unterdessen setzte die Ukraine ihre Angriffe auf russisches Gebiet fort. In der russischen Grenzregion Brjansk kam nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Mensch bei einem Drohnenangriff ums Leben. In der Ölförderregion ⁠Samara wurden zudem Privathäuser beschädigt.

(Bericht von Anna Pruchnicka in Danzig, Jekaterīna Golubkova in Tokio, Mitarbeit Alexander Tanas in ChisinauBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)