US-Senat blockiert Resolution zu Gewalt im Westjordanland

Washington, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die Republikaner im US-Senat haben einen Vorstoß der Demokraten blockiert, der die Regierung von Präsident Donald Trump zu einem Bericht über die zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland verpflichtet hätte. Dabei geht es auch um den Tod von ‌US-Bürgern. Die Senatoren stimmten am Dienstag mit 51 zu 47 Stimmen gegen die Resolution. Die Abstimmung verlief weitgehend entlang der Parteilinien und gilt ⁠als jüngstes ⁠Zeichen der Spannungen zwischen den US-Demokraten und der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wegen des Umgangs mit den Palästinensern.

Die Resolution hätte das US-Außenministerium verpflichtet, dem Kongress über die Tötung von US-Bürgern durch israelische Siedler oder Sicherheitskräfte im Westjordanland zu berichten und die Menschenrechtslage zu bewerten. Zwar hätte ‌die Resolution nicht direkt zu einer Kürzung ‌der Hilfen für Israel geführt, eine ausbleibende Berichterstattung durch die Regierung hätte jedoch Beschränkungen nach sich ziehen können. Der demokratische Senator Chris Van Hollen, Hauptinitiator des Vorstoßes, ⁠argumentierte, es sei überfällig, die Menschenrechte im Westjordanland zu prüfen, einschließlich des ‌Todes von neun Amerikanern seit 2022. "Es ⁠ist unsere Verantwortung sicherzustellen, dass Empfänger von US-Steuergeldern im Einklang mit unseren Gesetzen und Werten handeln", erklärte er. Die Republikaner warfen den Demokraten vor, politisch punkten zu wollen, während Israel sieben Monate nach ‌Beginn eines Konflikts mit dem Iran ⁠bedroht sei.

Die Abstimmung findet kurz vor ⁠den US-Zwischenwahlen am 3. November und den Wahlen in Israel am 27. Oktober statt. Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Die Vereinten Nationen und die meisten Staaten betrachten die dortigen Siedlungen nach dem Völkerrecht als illegal, was Israel jedoch zurückweist. Die Gewalt jüdischer Siedler gegen Palästinenser hat in diesem Jahr stark zugenommen. Einige Demokraten und wenige Republikaner haben auch wegen der Kriegsführung im Gazastreifen eine Kürzung der Militärhilfe ⁠für Israel gefordert.

(Bericht Patricia Zengerle. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)