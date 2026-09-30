US-Truppen aus dem Irak abgezogen
dpa-AFX · Uhr
BAGDAD/WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde./jot/DP/mis
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