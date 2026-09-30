Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
HANNOVER (dpa-AFX) - Im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen hat Volkswagen eine Reihe von Tarifverträgen gekündigt. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, teilte der Autohersteller in Hannover mit. Nach IG-Metall-Angaben handelt es sich um zehn Tarifverträge, darunter ist auch der wichtige Manteltarifvertrag./jwe/DP/jha
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