Volkswagen kündigt mehrere Tarifverträge - Kosten müssen runter

Frankfurt, ⁠30. Sep (Reuters) - Volkswagen will im Kampf gegen die Krise das Tarifniveau absenken und kündigt deshalb mehrere Haustarifverträge mit der IG Metall. "Aufgrund ‌der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen hat die Volkswagen AG zudem verschiedene Tarifverträge zum 31. Dezember ⁠fristgerecht gekündigt", ⁠teilte teilte der Autokonzern am Mittwoch mit. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich für die Branche und auch für Volkswagen in den vergangenen 18 Monaten gravierend verschärft, ‌erklärte VW-Personalvorstand Arne Meiswinkel mit ‌Verweis auf die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa. "Diese Marktveränderungen sind strukturell und tiefgreifend."

Deshalb ⁠müsse Volkswagen jetzt handeln. Verschiedene Regelungen in ‌den Tarifverträgen seien deshalb ⁠mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen. Einzelheiten nannte er nicht. Die Forderung der IG Metall, bei Volkswagen wie ‌auch im ⁠Flächentarifvertrag die Entgelte um fünf ⁠Prozent zu erhöhen, lehnte er ab. "Es gilt sogar mehr als zuvor, dass Volkswagen seine Kosten senken und auf ein wettbewerbsfähiges Niveau bringen muss." IG Metall und Betriebsrat lehnen den Vorstoß entschieden ab und kündigten Widerstand an.

(Bericht von Ilona Wissenbach, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)