

EQS-Media / 30.09.2026 / 17:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Wachstumskurs im Norden: HRK LUNIS beruft Dennis Hummelmeier zum Leiter der Niederlassung Hamburg

Frankfurt am Main, 30.09.2026 – Die HRK LUNIS AG, einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum, stellt die Führung ihres Hamburger Standorts neu auf. Dennis Hummelmeier (42) übernimmt die Leitung der Niederlassung Hamburg und erhält zugleich den Auftrag, die Marktposition von HRK LUNIS in Norddeutschland deutlich auszubauen. Dazu gehört auch der Aufbau weiterer Standorte in der Region.

Hummelmeier folgt auf Marco Hauschildt, der künftig eine zentrale Funktion am Hauptsitz in Frankfurt am Main übernimmt.

Dennis Hummelmeier verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Wealth- und Relationship Management sowie in der Führung und Entwicklung von Teams. Zuletzt war er als Leiter Wealth Management Deutschland bei der Berenberg Bank tätig. Er ist ausgebildeter Financial Planner der Frankfurt School und verfügt über ein betriebswirtschaftliches Studium.

Dennis Hummelmeier: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei HRK LUNIS und darauf, gemeinsam mit dem Team die Entwicklung in Hamburg und Norddeutschland zu gestalten. HRK LUNIS verbindet unternehmerische Unabhängigkeit mit einem hohen Anspruch an Qualität, persönliche Beratung und langfristige Kundenbeziehungen – Werte, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Der norddeutsche Markt bietet großes Potenzial. Dieses Potenzial möchten wir gemeinsam nutzen, bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln, neue Kunden gewinnen und HRK LUNIS in der Region noch stärker verankern.“

Mit der Personalie unterstreicht HRK LUNIS ihre Wachstumsambitionen. Das Unternehmen verfolgt einen konsequenten Expansionskurs und betreut aktuell ein Vermögen von ca. 9,1 Milliarden Euro. Norddeutschland zählt mit seiner starken mittelständischen und unternehmerischen Struktur zu den strategisch wichtigen Wachstumsmärkten des Hauses.

Andreas Brandt, CEO der HRK LUNIS AG: „Wir wollen HRK LUNIS in den kommenden Jahren konsequent weiterentwickeln und unsere Präsenz in den wirtschaftlich bedeutenden Regionen Deutschlands ausbauen. Norddeutschland spielt dabei eine wichtige Rolle. Hamburg ist für uns der Ausgangspunkt, aber nicht das Ende unserer Ambitionen in der Region. Dennis Hummelmeier erhält daher den klaren Auftrag, unser Geschäft im Norden weiterzuentwickeln, zusätzliche Beraterinnen und Berater für HRK LUNIS zu gewinnen und perspektivisch weitere Standorte aufzubauen. Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Führungskompetenz bringt er dafür hervorragende Voraussetzungen mit.“

Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied Client Coverage & Key Clients der HRK LUNIS AG, ergänzt: „Mit Dennis Hummelmeier gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die unternehmerisches Wachstum und höchste Beratungsqualität konsequent zusammendenkt. Im laufenden Jahr 2026 ist unser verwaltetes Vermögen bereits um rund eine Milliarde Euro gewachsen. Diese Dynamik wollen wir fortsetzen. Norddeutschland bietet dafür erhebliches Potenzial. Unser Anspruch ist es, Hamburg weiter zu stärken, unsere Präsenz im gesamten norddeutschen Markt auszubauen und weitere Marktanteile zu gewinnen.“

Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 9,1 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Allein im laufenden Jahr 2026 ist das verwaltete Vermögen um knapp 1 Mrd. Euro angestiegen. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement übernimmt HRK LUNIS die Verantwortung für die Gelder von Unternehmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS insbesondere durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity stellt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dar.



Ergänzt wird das Leistungsangebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS. WERTIQ begleitet vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und institutionelle Kunden ganzheitlich in allen wesentlichen Vermögensfragen. Zu den Schwerpunkten zählen die strategische Vermögensplanung, das Gesamtvermögenscontrolling, die digitale Finanzbuchhaltung, die Vorsorge- und Generationenplanung sowie das Stiftungswesen. Hauseigene Experten beraten zudem bei Immobilienfragen im In- und Ausland. Darüber hinaus schreibt WERTIQ im Rahmen strukturierter Beauty Contests Vermögensverwaltungsmandate aus und begleitet die Auswahl geeigneter Anbieter. Damit bietet WERTIQ eine unabhängige und ganzheitliche Steuerung komplexer Vermögensstrukturen aus einer Hand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de | www.wertiq.de







Pressekontakt HRK LUNIS

Joachim Spiering Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 89 216686 56 Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

Mobil +49 (0) 171 337 9851 Mobil +49 (0) 174 142 6243

joachim.spiering@hrklgroup.de anika.perlewitz@hrklgroup.de

HRK LUNIS AG

Friedrichstraße 31

60323 Frankfurt am Main

Zusatzmaterial zur Meldung:

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Dennis Hummelmeier_PM

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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