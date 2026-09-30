Drei Aktien im Check

Welches Potenzial abgestrafte Medtech-Aktien jetzt bieten

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Medtech-Aktien standen zuletzt deutlich unter Druck: Bewertungs-Reset, GLP-1-Sorgen und schwächere Kurse haben viele Titel aus dem Sektor belastet. Teilweise haben die Kurse auf Sicht von Jahren effektiv stagniert. Doch ist Medizintechnik womöglich zu früh abgeschrieben worden?

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Stryker, Intuitive Surgical und ResMed. Dabei geht es um operative Stärke, Bewertung, Preissetzungsmacht, Wachstumsperspektiven und die Frage, ob sich nach der Schwächephase wieder attraktive Einstiegschancen ergeben.

ResMed könnte vom GLP-1-Hype weniger stark belastet werden als lange befürchtet. Stryker überzeugt mit starker Marktposition und Preissetzungsmacht. Intuitive Surgical bleibt mit der neuen da Vinci 5-Generation ein zentraler Player in der OP-Robotik.

Außerdem geht es um Siemens Healthineers und Boston Scientific – und die Frage, welche Medtech-Aktie langfristig das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet.

* Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient nur der Information und Unterhaltung und ist keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten. Alle Inhalte sind persönliche Meinung ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Investitionen bergen erhebliche Risiken bis zum Totalverlust; jede Anlageentscheidung erfolgt eigenverantwortlich. Der Autor haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Stryker Corp. (WKN: 864952) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt.

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