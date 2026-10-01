Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax fällt in Richtung 25.000 Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Belastet von Inflationssorgen und der Befürchtung steigender Zinsen ist der Dax am Donnerstag mit Verlusten in den Oktober gestartet. Nach etwas mehr als zwei Monaten, in denen sich der deutsche Leitindex nach oben hin von der 25.000-Punkte-Marke absetzen konnte, rückt diese nun wieder nah.

Kurz nach dem Börsenauftakt gab der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 25.060 Zähler nach. Den Monat September hatte der Dax mit einem Verlust von insgesamt 4 Prozent beendet und war dabei tags zuvor auch noch unter die für den mittel- bis langfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie gesackt. Diese hatte ihm die vergangenen Tage noch Halt gegeben. Inzwischen droht ein Tief seit Ende Juli. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, sank ebenfalls um 0,6 Prozent und damit auf 30.650 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion verlor zugleich 0,4 Prozent auf 6.245 Punkte.

"Der Dax testet aktuell einmal mehr den unteren Rand seiner jüngsten Handelsrange", erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Das ist der Bereich um 25.160 Punkte, in dem sich der Index im abgelaufenen Monat zweimal stabilisieren konnte. "Sollte diese Unterstützung nicht halten, rückt automatisch die runde Marke von 25.000 in den Fokus. Dabei lebt der Dax in diesem Jahr ohnehin nur noch von den Dividenden. Der Dax-Kursindex hat seinen Jahresgewinn bereits vollständig aufgegeben."

Für Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben die Anleiherenditen der wichtigste Taktgeber am deutschen Aktienmarkt. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax", schrieb er. Hohe Inflationszahlen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten am Mittwoch für Verluste gesorgt.

Unterstützung für die Börsen könnten an diesem Tag trotz negativer Vorgaben von Wall Street und Nasdaq die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen von Micron liefern. Der Speicherchiphersteller meldete ein weiteres Rekordquartal und gab obendrein einen optimistischen Ausblick. Zwar warnte er auch vor steigenden Kosten, doch in Asien - vor allem in Japan und Südkorea - gab der Bericht Technologieaktien sichtbar Auftrieb. Auch die wieder gesunkenen Ölpreise könnten für eine Stabilisierung sorgen./ck/stk