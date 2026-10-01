AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte profitieren von Micron-Signalen - Nasdaq vor Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag von Nachfragesignalen des US-Chipriesen Micron profitiert. Bei diesem treibt der KI-Boom die Geschäfte überraschend kräftig an, wie die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen zeigen. Das US-Unternehmen stützt die Branche außerdem mit dem überzeugenden Ausblick. Die Micron-Aktie selbst legte außerbörslich mit 1,4 Prozent nur mäßig zu, da es zugleich eine Warnung gab, dass steigende Kosten an der Marge zehren.

International hebt Micron am Donnerstag jedoch die Stimmung, denn schon in Asien wurden die technologielastige Börsen in Japan und Südkorea ins Plus gehievt. In Deutschland, wo der Dax weniger stark von Technologie geprägt im Minus erwartet wird, zogen die Aktien von Infineon im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent an. Der Chiphersteller hat außerdem eine neue Fabrik in Thailand eröffnet.

Aktien von Branchenausrüstern wie Aixtron , Suss Microtec , Jenoptik , PVA Tepla oder des Waferherstellers Siltronic zogen auf Tradegate auch um bis zu 2,2 Prozent an. In den USA liegt die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 über 30.800 Punkten auf Rekordniveau./tih/mis