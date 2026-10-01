Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen. Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an der Wall Street am ersten Tag des neuen Quartals in engen Grenzen.

Der Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 50.926,56 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,19 Prozent auf 7.666,45 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 30.501,56 Punkte nach oben.

Gestützt wurde der Markt auch durch Äußerungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Notenbank, Philip Jefferson. Seiner Auffassung nach kann es noch einige Zeit dauern, bis sich beurteilen lässt, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich sind./la/nas

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