Alphabet: Neues KI-Modell hält den Entwicklungstakt hoch

Was bewegt die Aktie?

Alphabet setzt mit Gemini 4 Argon die schnelle Veröffentlichung neuer KI-Modelle fort. Der erste Einsatz beginnt auf ausgewählten Sicherheitsplattformen. Das Modell ist für Aufgaben beim Programmieren, in der IT-Sicherheit und für komplexe professionelle Tätigkeiten vorgesehen. Alphabet stuft es als sein bislang leistungsfähigstes KI-Modell ein.

Die Veröffentlichung fällt in eine Debatte über das Tempo der KI-Entwicklung. Open AI und Anthropic haben eine langsamere Modellentwicklung und zusätzliche Sicherheitsmechanismen thematisiert. Zugleich erscheinen weiterhin neue Modelle in kurzen Abständen. Auch Anthropic veröffentlichte wenige Tage nach einem Text seines Chefs über KI-Risiken ein weiteres Modell.

Bei Alphabet lagen zwischen zwei Modellveröffentlichungen zuletzt elf Tage. Die Abstände zwischen den Veröffentlichungen sind im Durchschnitt gesunken. Das zeigt, wie schnell Alphabet seine Modelle derzeit weiterentwickelt. Auch andere Anbieter haben zuletzt neue Modelle veröffentlicht und halten damit das Entwicklungstempo hoch.

An der Börse hatten Sorgen über eine mögliche Verlangsamung der Modellentwicklung viele KI-Aktien belastet. Die jüngsten Veröffentlichungen zeigen, dass die Entwicklung weitergeht. Für Alphabet entscheidet sich der Nutzen von Gemini 4 Argon allerdings erst im Einsatz: Entscheidend sind die Akzeptanz bei Nutzern, die Downloadzahlen und die Ergebnisse des Modells. Erst daran lässt sich beurteilen, welches Gewicht die Veröffentlichung für das Unternehmen und seine Aktie bekommt.

Martins Einschätzung

Die schnelle Folge neuer Modelle spricht gegen eine unmittelbare Verlangsamung der KI-Entwicklung. Für die Alphabet-Aktie ist die Veröffentlichung von Gemini 4 Argon allein noch kein ausreichender Maßstab. Wenn Nutzer das Modell annehmen und es überzeugende Ergebnisse liefert, gewinnt die neue Version für Alphabet an Bedeutung.