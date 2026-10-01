ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT

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