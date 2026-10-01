ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Personalwechsel
Hugo Boss: Finanzchef Yves Müller tritt zurück28. Sept. · Reuters
Hugo Boss: Finanzchef Yves Müller tritt zurück
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristigheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotgestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesgestern, 11:45 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen