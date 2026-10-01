ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Talanx auf 'Buy' - Ziel 163 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskanditaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkaptalisierung derweil nicht aus./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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