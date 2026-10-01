ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 286 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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