ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hält Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für wahrscheinlich, wie er am Mittwochabend schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte um den Jahreswechsel herum finalisiert werden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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