ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Norma Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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