APA ots news: Elisabeth Christen wird stellvertretende WIFO-Direktorin

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    Zuständig für Forschung - turnusmäßiger Wechsel ab 1. Oktober  
2026 

Wien (APA-ots) - Die Außenhandelsökonomin Elisabeth Christen ist seit 1.  
Oktober 2026 
stellvertretende Direktorin des WIFO und koordiniert künftig die 
Forschungsagenden des Österreichischen Institutes für 
Wirtschaftsforschung. Sie folgt auf Michael Peneder, der seine 
Funktion im Direktorium nach vier Jahren turnusmäßig übergibt und 
sich wieder verstärkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmet. Mit 
dem Wechsel ist das vierköpfige Führungsgremium des Institutes 
erstmals paritätisch mit zwei Frauen und zwei Männern besetzt. 

"Elisabeth Christen kennt das WIFO seit mehr als einem Jahrzehnt 
aus der Forschungspraxis, ist eine hoch angesehene Wissenschafterin 
und wird das Direktorium mit ihrer Erfahrung und Expertise 
bereichern. Michael Peneder danke ich für seinen außergewöhnlichen 
Einsatz für das Institut", so WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr. 

Die in Wien geborene Elisabeth Christen (41 Jahre alt) ist Senior 
Economist am WIFO und arbeitet seit 2013 in der Forschungsgruppe 
"Industrie-, Innovations- und internationale Ökonomie". Zuvor war sie 
an der Universität Linz und der Universität Innsbruck tätig. Sie hat 
einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität 
Linz (2008) und einen gemeinsamen PhD-Abschluss der Universitäten 
Linz und Innsbruck mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaft (2013) 
erworben. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen 
Analyse internationaler Handelsfragen und Handelspolitik. Zuletzt lag 
der Fokus ihrer Analysen auf dem Einfluss geoökonomischer Faktoren 
auf den Außenhandel und die Außenwirtschaftspolitik, wie z. B. die 
Zolleskapaden der USA sowie die neuen Instrumente der EU- 
Handelspolitik. Zudem untersucht sie die Handelsabhängigkeiten und 
Strategien zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz. 

Christen ist an zahlreichen nationalen und internationalen 
Forschungsprojekten beteiligt oder leitet diese und lehrte angewandte 
Internationale Wirtschaft an mehreren österreichischen Universitäten. 
Sie ist außerdem Mitglied der Wissenschaftskommission des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung und Mitglied des Beirates 
für Außenhandelsstatistik von Statistik Austria. Darüber hinaus ist 
sie als Expertin und Teil des Organisationsteams im Rahmen des 
"Forschungsschwerpunktes Internationale Wirtschaft (FIW)" tätig, das 
wirtschaftspolitische Beratung und Analysen zu einer Reihe aktueller 
Fragen im Bereich der internationalen Wirtschaft anbietet. Zu ihren 
Publikationen zählen Veröffentlichungen in internationalen 
Fachzeitschriften, darunter Review of International Economics, World 
Economy sowie ein Beitrag im Handbook of Computable General 
Equilibrium Modeling. 

Gemeinsam mit Direktor Gabriel Felbermayr sowie den 
stellvertretenden Direktoriumsmitgliedern Alexander Loidl ( 
Kaufmännisches) und Christine Mayrhuber (Außenbeziehungen) 
vervollständigt Elisabeth Christen (Forschung) das vierköpfige 
Führungsgremium des Institutes. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, an 
   Markus Kiesenhofer, BA, MA, Tel. (1) 798 26 01 - 291, 
   markus.kiesenhofer@wifo.ac.at . 

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OTS0036    2026-10-01/09:00
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