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APA ots news: FMA-Statistik: Versicherungen im 2. Quartal mit Prämienplus und gestiegenen Schadensfällen

Austro-Assekuranz zum Q2 mit 3,7% Prämienanstieg und 1,29  
Mrd. Ergebnis. Krankenversicherung treibt Wachstum 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben zum  
2. Quartal 
des Jahres 2026 ein Wachstum des Prämienvolumens von 3,7% auf 6,17 
Milliarden verzeichnet. Das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (EGT) fiel mit 1,29 Milliarden um 5,7% etwas 
niedriger als im Vorjahresquartal aus. Grund dafür waren unter 
anderem gestiegene Schadensaufwendungen , die wiederum zum Teil durch 
stabile Kapitalerträge kompensiert wurden. Das zeigt die heute 
veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht (FMA). 

Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in 
der Krankenversicherung mit 8,3%. In der Lebensversicherung setzte 
sich der Trend hin zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. 
Gewinnseitig glich die Lebensversicherung einen Rückgang in der 
Kranken- sowie der Schaden- und Unfallversicherung weitgehend aus. 
Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - 
stieg im Jahresvergleich auf 266% (Median), einer der höchsten Werte 
in Europa. 

In den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen sich noch nicht die 
Schäden durch die ungewöhnlich starke sommerliche Dürre in 
Mitteleuropa, die ab dem 3. Quartal wirksam werden. Die Exponierung 
der österreichischen Versicherungsunternehmen gegenüber 
klimabezogenen Risiken wird von der FMA seit 2019 systematisch 
überwacht. Etwa ein Viertel der von den Versicherungsunternehmen 
direkt oder über Fondsinvestments gehaltenen Vermögenswerte sind 
klimarelevant. Das sind insgesamt etwa 32,8 Milliarden. Den größten 
klimarelevanten Anteil bildet mit ca. 14,6% der Immobilien-Sektor 
gefolgt von energieintensiven Betrieben mit 4,8%. 

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- 
Website unter 
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- 
versicherungen/ 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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OTS0079    2026-10-01/10:00
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