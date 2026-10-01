APA ots news: Ulrich Behm ist neuer CEO der Superfund Gruppe

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    Christian Baha holt erfahrenen Schweizer  
Asset-Management-Experten an die Spitze der Superfund Gruppe. 

Wien/Vaduz (APA-ots) - Der Schweizer Finanzmanager Dr. Ulrich Behm hat  
mit 1. Oktober 2026 
die Position des CEO der Superfund Gruppe übernommen und damit die 
Verantwortung für deren weltweite Geschäftstätigkeit. Behm ist ein 
ausgewiesener Asset-Management-Experte mit langjähriger Erfahrung in 
der internationalen Geschäftsentwicklung, der strategischen 
Unternehmensführung sowie im institutionellen Asset Management. Zu 
seinen beruflichen Stationen zählen insbesondere seine Tätigkeit als 
CEO von Vontobel Asset Management Asia Pacific sowie verschiedene 
leitende Funktionen im europäischen und Schweizer Asset-Management- 
Geschäft von Vontobel. 

Ulrich Behm studierte an der Universität St. Gallen, wo er im 
Bereich Finanzwesen promovierte. Nachdem er zuerst bei McKinsey & Co. 
tätig war, wechselte er 1999 zu Vontobel Asset Management. Dort war 
er über zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen tätig und maßgeblich 
am Aufbau und an der Entwicklung des europäischen und asiatischen 
Geschäfts beteiligt. 

Nach seiner Tätigkeit als Regional Head Europe in Zürich übernahm 
er 2008 die Position des CEO und Regional Head Asia Pacific in Hong 
Kong, die er bis 2022 innehatte. Anschließend kehrte er nach Zürich 
zurück und übernahm die Leitung des Schweizer Vertriebsgeschäftes von 
Vontobel Asset Management. 

«Ich freue mich sehr darauf, die Superfund Gruppe zu leiten und 
gemeinsam mit Christian Baha ihre internationale Weiterentwicklung 
voranzutreiben. Superfund steht für Unternehmergeist, 
Innovationskraft und schnelle Entscheidungswege. Für mich ist es eine 
Freude und zugleich eine spannende Herausforderung, meine langjährige 
Erfahrung einzubringen und das Asset Management der Baha-Gruppe 
weltweit auszubauen», erklärt Behm. 

«Mit Ulrich Behm holen wir einen anerkannten Asset Management 
Experten zu Superfund, der einen ausgezeichneten Leistungsausweis 
beim Geschäftsaufbau und der Führung von internationalen Teams und 
Standorten in der Finanzindustrie hat», erklärt Christian Baha. «Wir 
haben in den vergangenen Monaten bereits intensiv zusammengearbeitet 
und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf, 
unsere Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen.» 

Über Superfund 
Die Superfund Gruppe wurde 1995 von Christian Baha in Wien gegründet. 
Superfund war der erste Fondsanbieter, der international 
Publikumsfonds mit vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. 
Ziel dieser Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei 
steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die 
Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa und Asien 
international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der 
Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, quantitativer 
Handelssysteme für eine Reihe von Anlagefonds. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Superfund Asset Management GmbH 
   E-Mail: presse@superfund.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0067    2026-10-01/09:35
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