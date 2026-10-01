Behörden: Mindestens sieben Tote bei israelischen Luftangriffen in Gaza

Kairo, 30. ⁠Sep (Reuters) - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind am Mittwoch palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge mindestens sieben Menschen getötet worden.

In Gaza-Stadt sei bei einem Angriff auf eine Wohnung eine Frau ums Leben gekommen, teilten Sanitäter mit. Ihr Ehemann und mehrere weitere ‌Personen seien verletzt worden. Das israelische Militär erklärte, dieser Angriff habe einem Hamas-Kämpfer gegolten, der Attacken auf israelische Truppen geplant habe. Bei weiteren Angriffen ⁠auf ein ⁠Fahrzeug im Viertel Tel Al-Hawa in Gaza-Stadt, nahe einer Moschee in Chan Junis sowie bei der Stadt Karara seien sechs weitere Menschen getötet worden, darunter der Journalist Mohammad Al-Nadschar. Zu diesen drei Vorfällen äußerte sich Israels Militär zunächst nicht.

Israel hat seine Angriffe, die den Angaben zufolge Mitglieder ‌der radikal-islamische Hamas zum Ziel haben, in den ‌vergangenen Wochen wieder verstärkt. Israel wirft der Hamsa vor, sich erneut zu bewaffnen und Angriffe zu verüben. Dies stelle einen Verstoß gegen die im vergangenen Oktober vereinbarte ⁠Waffenruhe dar. Die Hamas wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte ihrerseits Israel, ‌das Friedensabkommen zu untergraben. Die von ⁠den USA vermittelte Feuerpause sieht einen schrittweisen Wiederaufbau des Küstengebiets vor. Die Verhandlungen stecken jedoch fest, da sich die Parteien nicht auf Bedingungen für eine Entwaffnung der Hamas und einen Abzug der israelischen ‌Truppen einigen können.

Seit Beginn der Waffenruhe ⁠sind nach Angaben der Behörden im ⁠Gazastreifen mindestens 1400 Palästinenser getötet worden. Israel meldete im selben Zeitraum den Tod von vier Soldaten. Insgesamt sind bei der israelischen Offensive in dem Küstengebiet palästinensischen Behörden zufolge bislang mehr als 74.000 Menschen getötet worden. Auslöser des Krieges war ein Großangriff von der Hamas geführter Kämpfer auf den Süden Israels im Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen getötet und rund 250 in den Gazastreifen verschleppt wurden. Bis heute ist ⁠unklar, warum Israel den Angriff nicht hat kommen sehen.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)