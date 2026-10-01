BGH: Preiserhöhungsklausel bei Amazon Prime ist unwirksam

Frankfurt, ⁠01. Okt (Reuters) - Eine Gebührenerhöhung bei Amazon Prime Video aus dem Jahr 2022 ist einem Urteil des ‌Bundesgerichtshofs zufolge unwirksam. Die entsprechenden Klauseln in den Geschäftsbedingungen verstießen gegen ⁠das ⁠Transparenzgebot, hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Begründung der Richter. Kunden des Streaming-Anbieters würden unzureichend über ihre Rechte informiert und ‌dadurch benachteiligt. Amazon kündigte ‌daraufhin an, die Gebühren für bestimmte Nutzer wieder zu senken. "Bereits gezahlte ⁠Gebühren sind Gegenstand eines gesonderten Verfahrens."

Die ‌Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat ⁠eine Sammelklage zur Rückerstattung zu viel gezahlter Gebühren angestrengt. Betroffene können sich dem Verfahren durch ‌einen ⁠Eintrag in das Klageregister ⁠anschließen. Gegen andere Unternehmen wie den Mobilfunk-Anbieter und Kabelnetz-Betreiber Vodafone laufen ähnliche Prozesse wegen mutmaßlich widerrechtlicher Preiserhöhungen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)