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Laufzeit-ETFs und Direktinvestments

Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig

onvista · Uhr

Die Renditen am Anleihemarkt steigen und steigen. Für Anleger ist das gut: Sie können sich jetzt hohe Renditen längere Zeit sichern. Wir zeigen, wie es geht.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Ein Mann zählt 50-Euro-Scheine vor einem Computer.
Quelle: ronstik/ Adobe Stock
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Wie es Lars Klingbeil geht, wenn er aktuell auf die Renditen deutscher Bundesanleihen schaut, ist zwar nicht überliefert. Aber es steht zu vermuten, dass dem Finanzminister die aktuellen Entwicklungen durchaus Sorgen bereiten. Um rund 80 Basispunkte, von 2,85 auf bis zu 3,65 Prozent sind die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen allein in den vergangenen drei Monaten gestiegen.

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