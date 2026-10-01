Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig

Wie es Lars Klingbeil geht, wenn er aktuell auf die Renditen deutscher Bundesanleihen schaut, ist zwar nicht überliefert. Aber es steht zu vermuten, dass dem Finanzminister die aktuellen Entwicklungen durchaus Sorgen bereiten. Um rund 80 Basispunkte, von 2,85 auf bis zu 3,65 Prozent sind die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen allein in den vergangenen drei Monaten gestiegen.

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