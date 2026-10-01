Boehringer-Abnehmspritze lässt Diabetiker Pfunde verlieren - Hohe Abbruchrate

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - ⁠Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat mit seinem Abnehmmedikament Survodutid in einer entscheidenden Studie einen deutlichen Gewichtsverlust erzielt. Nach 76 Wochen Behandlung mit der Abnehmspritze verloren Patienten mit Adipositas und Typ-2 Diabetes im Schnitt bis zu 13,1 Prozent ihres Körpergewichts, wie das Familienunternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Ingelheim am Rhein am ‌Donnerstag mitteilte. Allerdings trübten hohe Abbruchraten die Ergebnisse: 18 Prozent der mit Survodutid behandelten Teilnehmer beendeten die Therapie wegen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Erbrechen vorzeitig. In der Kontrollgruppe, die ein Scheinmedikament (Placebo) ⁠erhielt, lag dieser ⁠Anteil bei lediglich 1,2 Prozent.

Am Aktienmarkt rückten die Nebenwirkungen stärker in den Fokus als der erzielte Gewichtsverlust. Die Aktien des dänischen Boehringer-Partners Zealand, der an künftigen Erlösen beteiligt werden soll, fielen um fast elf Prozent. Nordnet-Analyst Per Hansen zufolge stören sich die Investoren vor allem an der hohen Abbrecherquote. "Die Anleger dürften ihr Augenmerk vor allem darauf richten, dass 18 Prozent der Teilnehmer die Studie ‌wegen Nebenwirkungen nicht beendet haben", sagte er. Zum Vergleich: Bei ‌den bereits zugelassenen Konkurrenzpräparaten Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly betrugen die Abbruchraten in den jeweiligen Zulassungsstudien sieben und sechs Prozent.

Trotz der Verträglichkeitsprobleme erreichte die Phase-III-Studie ihre Hauptziele. Gewichtsabnahmen gelten bei Diabetikern ⁠medizinisch als schwierig. Neben dem Gewicht reduzierte Survodutid auch den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) signifikant um bis zu 1,21 ‌Prozentpunkte und verringerte den Bauchumfang um 11,1 Zentimeter. Zudem ⁠zeigte eine Unterstudie, dass der Gewichtsverlust zu maximal zehn Prozent auf den Abbau von Muskelmasse zurückzuführen ist - ein wichtiges Argument im Markt für Adipositas-Medikamente. Boehringer erklärte, die Abbrüche seien vor allem in der Phase der Dosissteigerung aufgetreten. Künftige Studien sähen eine flexiblere, patientenorientierte ‌Dosisanpassung vor, um die Verträglichkeit zu verbessern.

Bereits im ⁠Juni hatten ähnliche Daten für Unruhe gesorgt. ⁠Damals war die Zealand-Aktie um 25 Prozent eingebrochen, nachdem eine Studie mit Survodutid bei Probanden ohne Diabetes eine Abbruchquote von 19 Prozent gezeigt hatte. Der Gewichtsverlust hatte in dieser Gruppe bei 16,6 Prozent gelegen. Boehringer positioniert Survodutid gezielt für Patienten mit Begleiterkrankungen und weniger als Medikament für eine kurzfristige Gewichtsreduktion. Der Wirkstoff ahmt die Hormone GLP-1 und Glukagon nach. Während die GLP-1-Komponente den Appetit zügelt, soll der Glukagon-Teil direkt in der Leber wirken, um dort den Fettabbau zu fördern. Besonderes Potenzial sehen Experten bei der Behandlung von Lebererkrankungen, wofür die US-Gesundheitsbehörde FDA dem ⁠Medikament bereits den Status einer bahnbrechenden Therapie ("Breakthrough Therapy") verliehen hat.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)