Börse Stuttgart: Anthropic strebt Zwei-Billionen-Dollar-Börsengang an

Der Börse Stuttgart Marktbericht vom 01.10.2026, 11:45 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Anthropic strebt Zwei-Billionen-Dollar-Börsengang an

Der KI-Entwickler Anthropic plant einen Börsengang mit einer angestrebten Bewertung von rund zwei Billionen Dollar. Das geht aus dem vertraulichen IPO-Prospekt hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters nach eigenen Angaben einsehen konnte. Zum Vergleich: Der Börsengang von SpaceX im Juni wurde mit 1,77 Billionen Dollar bewertet.

Anthropic verzwölffachte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf rund 4,6 Milliarden Dollar. Dem steht ein operativer Verlust von mehr als acht Milliarden Dollar gegenüber. Der formal ausgewiesene Nettoverlust fällt mit 42 Milliarden Dollar zwar deutlich höher aus, ist aber durch einen bilanziellen Sondereffekt verzerrt: Rund 34 Milliarden Dollar entfallen laut Reuters auf eine Neubewertung bestehender Investorenanteile, nicht auf tatsächlich ausgegebenes Geld. Laut Reuters hat das Unternehmen für das kommende Jahrzehnt Infrastrukturverpflichtungen in Höhe von insgesamt 518 Milliarden Dollar zugesagt.

Knapp die Hälfte des Umsatzes erzielte Anthropic dem Prospekt zufolge 2025 über die Cloud-Plattformen von Amazon und Alphabet. Beide Konzerne sind zugleich Großinvestoren und direkte Wettbewerber. Hinzu kommen zwei weitere, im Prospekt nicht namentlich genannte Kunden, auf die jeweils zwölf Prozent des Umsatzes entfielen. Insgesamt konzentriert sich ein Großteil des Geschäfts auf wenige Abnehmer - ein Risiko, das der Prospekt ausdrücklich benennt.

Der Prospekt räumt Risiken viel Platz ein: Rund ein Drittel widmet sich möglichen Gefahren. Anthropic beschreibt darin laut Reuters Verhaltensweisen seiner KI-Modelle, die "katastrophale oder existenzielle Risiken für die Menschheit" darstellen könnten. Gründer Dario Amodei, zuvor für die Forschungsleitung bei OpenAI verantwortlich, hatte das Unternehmen 2021 zusammen mit seiner Schwester Daniela Amodei gegründet.

Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX am Vortag bei 25.199 Punkten. Aktuell steht er bei ca. 25.000 Punkten (Stand: 11:30 Uhr). Der Speicherchiphersteller Micron Technology meldete am 30. September einen Quartalsumsatz von 54,2 Milliarden Dollar und übertraf damit die Obergrenze der Prognose von 51 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Aktie notiert aktuell bei rund 941 Euro (Stand: 11:30 Uhr). Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 5,32 Prozent.

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