Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (10.00 Uhr) mit einer Preiserhöhung für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm beim Online-Händler Amazon . Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist dagegen erfolgreich gerichtlich vorgegangen. Das Landgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärten eine Preisanpassungsklausel für unwirksam. Dagegen geht Amazon nun in Karlsruhe in Revision. Ob der dritte Zivilsenat am BGH noch am selben Tag ein Urteil spricht, ist unklar.

Amazon hatte den Preis für das Prime-Abonnement in Deutschland im Jahr 2022 erhöht, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um deren Zustimmung zu bitten. Er stieg bei jährlicher Abrechnung von 69 Euro auf 89,90 Euro, bei monatlicher Zahlung von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Amazon begründete die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten. Laut der Verbraucherzentrale waren Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen./cr/DP/jha

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

Debatte um Sicherheit von KI
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigengestern, 04:10 Uhr · dpa-AFX
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen
Künstliche Intelligenz
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modell29. Sept. · dpa-AFX
OpenAI streicht Veröffentlichung von neuem KI-Modell
Künstliche Intelligenz
Zweifel am KI-Tempo – Chipwerte und Tech-Titel im Minus28. Sept. · dpa-AFX
Zweifel am KI-Tempo – Chipwerte und Tech-Titel im Minus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotgestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesgestern, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitieren29. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen