Commerzbank: Die Risiken der Aktie sind deutlich gestiegen

Was bewegt die Aktie?

Die Commerzbank-Aktie stand am Vortag deutlich unter Druck und verlor rund drei Prozent. Am folgenden Handelstag eröffnete sie erneut niedriger. Im weiteren Verlauf stieg der Kurs wieder ungefähr auf den Schlussstand des Vortags. Der mögliche Führungswechsel bei der Bank und die gestrichene Kaufempfehlung der Deutschen Bank prägen derzeit die Lage.

Unicredit könnte bereits Anfang 2027 die Führungsrolle bei der Commerzbank übernehmen. Wie die Bank unter einer solchen Führung aufgestellt wäre, ist offen. Auch über die regulatorische Genehmigung der Übernahme ist noch nicht entschieden. Der Bund versucht, von Unicredit verbindliche Zusagen zu erhalten, unter anderem zum Erhalt des Sitzes in Frankfurt. Diese offenen Fragen erhöhen die Unsicherheit für die Commerzbank-Aktie.

Die Deutsche Bank strich ihre Kaufempfehlung für die Aktie, beließ das Kursziel aber bei 42 Euro. Höhere Zinseinkünfte und hohe Ausschüttungen hatten den Kurs zuvor gestützt. Diese positiven Faktoren sind inzwischen im Aktienkurs berücksichtigt. Damit gewinnt die Frage an Gewicht, wie viel Raum für weitere Kursgewinne nach dem kräftigen Anstieg bleibt.

Die jüngste Aufwärtsbewegung führte die Aktie von 30 auf 43 Euro. Sie fiel besonders in die Phase, in der die Übernahmepläne stärker in den Blick rückten. Das unveränderte Kursziel der Deutschen Bank von 42 Euro liegt unter dem jüngsten Kursniveau von 43 Euro. Zugleich bleibt offen, welche Zusagen Unicredit macht und ob die Übernahme genehmigt wird. Für die Aktie stehen damit begrenztere Chancen und deutlich höhere Risiken gegenüber.

Charttechnik

Der Schlussstand des Vortags bildet aktuell ein Unterstützungsniveau. Das mittelfristige Chartbild zeigt nach dem Anstieg von 30 auf 43 Euro weiterhin eine Konsolidierung innerhalb der Aufwärtsbewegung. Falls der Kurs deutlich unter dieses Niveau fällt, steigt das Risiko einer Topbildung.

Martins Einschätzung

Das aktuelle Unterstützungsniveau kann einen kurzfristigen Einstieg interessant machen. Nach dem starken Kursanstieg und angesichts der offenen Übernahmefragen ist das Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und Risiko jedoch weniger attraktiv geworden.