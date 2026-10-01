Commerzbank schwächelt, Alphabet mit KI, Micron nach Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Commerzbank – Downgrade trifft auf UniCredit-Fragen

Die Aktie startet schwächer in den Handel, während gleichzeitig neue Spekulationen über die Zukunft der Commerzbank für Gesprächsstoff sorgen. Wie viel davon ist bereits eingepreist – und worauf sollten Anleger jetzt besonders achten?

Alphabet – Google präsentiert die nächste Gemini-Generation

Google legt bei seiner KI-Plattform nach und richtet den Blick verstärkt auf anspruchsvolle Anwendungen in Coding, Cybersecurity und Unternehmen. Was bedeutet der nächste Entwicklungsschritt für Alphabet und den immer schnelleren KI-Markt?

Micron – Rekordzahlen und ein überraschender Ausblick

Der Speicherchip-Spezialist Micron legt außergewöhnliche Quartalszahlen vor und blickt optimistisch nach vorn. Doch an der Börse zählt längst nicht nur das vergangene Quartal: Entscheidend ist, ob der aktuelle Memory-Zyklus tatsächlich länger tragen kann als viele Anleger erwarten.