Conti rechnet mit weiter robustem Reifengeschäft

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental geht trotz eines schwierigen Umfelds auch für das abgelaufene Quartal von einer robusten Geschäftsentwicklung aus. Der Umsatz in der dominierenden Reifensparte sollte nur leicht unter dem Vorjahreswert von 3,5 Milliarden Euro liegen, hieß es vom Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in einer Zusammenfassung zu einer Analystenveranstaltung ("pre-close call"). Bei der Profitabilität dürfte das Reifengeschäft erneut eher das obere Ende der Spanne des Jahresausblicks von 13 bis 14,5 Prozent erreicht haben. Die Conti-Aktie gewann als einer von wenigen Dax-Gewinnern am Donnerstagvormittag 0,8 Prozent. UBS-Analyst David Lesne hält eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich./men/stw/mis