CTS Eventim: CFO-Abgang drückt die Aktie trotz Insiderkauf

Was bewegt die Aktie?

Die CTS-Eventim-Aktie steigt heute um 1,9 Prozent. Entscheidend für die Einordnung ist der starke Rückgang am Vortag: Im Tagesverlauf fiel der Kurs von einem Hoch bei 57 Euro auf ein Tief von fast 48 Euro. Bis zum Handelsschluss verringerte sich der Verlust auf rund neun Prozent.

Auslöser war der überraschende Abschied von Finanzchef Dr. William Willms. Er hatte die Position erst am 1. Januar übernommen und verlässt sie damit nach rund neun Monaten. Eine Begründung für seinen Abgang gab es zunächst nicht. Gerade bei einer so wichtigen Funktion wirft der schnelle Wechsel Fragen auf, auch zur operativen Entwicklung von CTS Eventim. Antworten darauf sind für die weitere Beurteilung der Aktie wichtig.

Die Finanzführung übernimmt vorerst Philip Knicke, bislang Senior Vice President Finance. Er arbeitet seit vielen Jahren im Konzern und war dort in verschiedenen Finanzfunktionen tätig. Diese Erfahrung spricht für einen geordneten Übergang, sobald CTS Eventim einen neuen Finanzchef benennt. Zugleich bleibt offen, wer die Position dauerhaft übernimmt und welche Hintergründe der Abschied von Willms hat.

Vorstandschef Klaus Peter Schulenberg hat nach dem Kursrückgang Aktien für zehn Millionen Euro gekauft, zu einem Kurs von knapp unter 52 Euro. Der Kauf ist ein positives Signal für seine Einschätzung der Aktie. Für die Bewertung des Kursrückgangs zählt allerdings auch, ob sich die offenen Fragen zur operativen Entwicklung klären. Der heutige Anstieg gleicht den Verlust des Vortags bislang nur zu einem kleinen Teil aus.

Charttechnik

Im Bereich um 50 Euro und knapp darüber bot die Aktie in den vergangenen Monaten wiederholt günstige Einstiegskurse. Nach dem Rückgang bis auf fast 48 Euro und der anschließenden Erholung steht dieser Bereich erneut im Fokus.

Martins Einschätzung

Der Kursrückgang nach dem Personalwechsel erscheint übertrieben. Knickes Erfahrung im Konzern erleichtert die vorläufige Besetzung der Finanzführung, und Schulenbergs Kauf stärkt die positive Einordnung des Kursniveaus um 50 Euro. Das Risiko möglicher Probleme in der operativen Entwicklung bleibt bestehen, bis die offenen Fragen geklärt sind.