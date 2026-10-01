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Danaher - Trendwendeambitionen auf diversen Zeitebenen

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Trendwendeambitionen auf diversen Zeitebenen

Auf Basis zweier ehemaliger Trendlinien hat die Danaher-Aktie zuletzt die Kurve bekommen. Dank der anschließenden Aufwärtsreaktion hat das Papier nun wieder den Durchschnitt den letzten 200 Wochen (akt. bei 221,14 USD) angepeilt. Der Monats- und Quartalswechsel gibt uns die Gelegenheit, ganz bewusst eine hohe Zeitebene zu analysieren. Auf Quartalsbasis hat der Titel zuletzt eine ganze Reihe von Kerzen mit markanten Lunten ausgebildet. Dadurch wird der unterstützende Charakter der Bastion bei rund 180 USD zementiert. Im Monatsbereich liefert zudem der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal – und zwar auf historisch niedrigem Niveau. In dieser Zeitebene hat die Danaher-Aktie seit April 2025 darüber hinaus mehrere „Hammer“-Umkehrmuster ausgebildet. Letztlich dokumentiert die Candlestickanalyse ebenfalls den laufenden Gezeitenwandel. Das nächste Anlaufziel stecken dabei die horizontalen Barrieren bei rund 240 USD. Jenseits dieses Levels wäre sogar eine große Bodenbildung abgeschlossen. Als Stopp auf der Unterseite ist dagegen die Haltezone bei rund 180 USD prädestiniert.

Danaher (Quarterly)

Chart Danaher
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Danaher

Chart Danaher
Quelle: LSEG, tradesignal²



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