Dax dürfte schwächer starten - tiefster Stand seit Juli droht

Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Donnerstag schwach in den Oktober starten. Erstmals seit zwei Monaten rückt dabei die Marke von 25.000 Punkten in den Blick. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.111 Punkte an. Den September hatte der Leitindex noch am unteren Rand seiner Monatsspanne beendet. Nun winkt der tiefste Stand seit Ende Juli.

Die Vorgaben wirken erst einmal schwach, da die New Yorker Börsen am Mittwoch nach dem Xetra-Schluss an Boden verloren hatten und sich die US-Futures über Nacht nur teilweise erholt haben. Tech-Werte bleiben international im Fokus wegen des Chipkonzerns Micron, der nach US-Börsenschluss einen starken Ausblick abgab, aber auch vor steigenden Kosten warnte. Die Reaktion bei Micron selbst blieb zwar erst einmal mau, doch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea schafften es am Donnerstag ins Plus.

Laut Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank bleiben Anleiherenditen für den deutschen Aktienmarkt jedoch der wichtigste Taktgeber. "Mit jeder neuen Verkaufswelle am Anleihemarkt wächst der Druck auf den Dax, der aus seiner Handelsspanne nach unten herauszufallen droht", schrieb der Experte. Hohe Inflationszahlen aus europäischen Ländern hatten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die September-Bilanz für den Leitindex mit minus vier Prozent noch schlechter wurde.

Aktien USA: Nur Tech-Werte schaffen ein Plus

Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch die US-Börsen letztlich nur teilweise gestützt. Zum Handelsende überwog wieder die Sorge, dass die im Zuge des Iran-Krieges aktuell steigenden Ölpreise die Teuerung anheizen könnten. Die konjunktursensiblen Technologiewerte retteten noch einen kleinen Teil ihrer Tagesgewinne ins Ziel, während die Standardwerte unter Druck gerieten.

Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,86 Prozent auf 50.906 Punkte. Damit ergibt sich für den Leitindex auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust, und zwar in Höhe von gut vier Prozent. Zudem verzeichnete der Dow im dritten Quartal ein Minus von fast drei Prozent - nach einem Plus von fast 13 Prozent im zweiten Jahresviertel. Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 7.651 Zähler nach. Für den Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 30.408 Punkte aufwärts.

Aktien Asien: Nach Micron-Zahlen fester

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag zuversichtlich gezeigt. Für etwas Rückenwind könnten leicht gefallene Ölpreise gesorgt haben. Techwerte profitierten zudem aktuellen Geschäftszahlen des US-Speicherchip-Spezialisten Micron.

In Japan stieg der Nikkei 225 im späten Handel um rund drei Prozent und auch in Südkorea ging es nach oben. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt moderat im Plus, ebenso der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.932 +3,26 Prozent Hang Seng 24.613 +0,37 Prozent CSI 300 4.357 +0,29 Prozent Kospi 6.954 +1,70 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,0 +0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,62 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,23 -0,02 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung Brent 96,90 -1,13 US-Dollar WTI 89,13 -1,29 US-Dollar

Umstufungen von Aktien

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 24 (26) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 295 (275) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 65 (60) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 244 (228) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 54 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 26 (34,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT TC ENERGY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 71 (69) USD

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICRON TECHNOLOGY AUF 1250 (1100) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT OCCIDENTAL PETROLEUM AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 69 (63) USD

- GOLDMAN SENKT TOURMALINE OIL AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 49 (59) CAD

- MORGAN STANLEY STARTET KB HOME MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 39 USD

- MORGAN STANLEY STARTET LENNAR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 65 USD

- MORGAN STANLEY STARTET D.R. HORTON MIT 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET NVR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 5058 USD

- MORGAN STANLEY STARTET TOLL BROTHERS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 159 USD

- STIFEL HEBT HUB GROUP AUF 'HOLD' - ZIEL 29 USD

- BARCLAYS STARTET AMRIZE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 55 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 25500 (24000) DKK - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT TELENOR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 154 (158) NOK

- BERENBERG SENKT TELE2 AB AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 140 (146) SEK

- BERENBERG STARTET BOUYGUES MIT 'BUY' - ZIEL 55 EUR

- BERENBERG STARTET DIGI SPAIN TELECOM MIT 'BUY' - ZIEL 7,60 EUR

- BERENBERG STARTET SEMCO TECHNOLOGIES MIT 'BUY' - ZIEL 68 EUR

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 96 (97) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT AJ BELL AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 600 (575) PENCE

- GOLDMAN HEBT IBERDROLA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 25 (21) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 18,25 (18) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 113 (110) CHF - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 223 (208) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 13140 (13630) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 14,10 (14,40) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET ZEGONA MIT 'BUY' - ZIEL 2950 PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 630 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 13,25 (13,50) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)