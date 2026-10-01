Dax niedriger erwartet - Ölpreis & Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 01. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent tiefer bei 25.199,19 Punkten geschlossen. Für ‌fallende Kurse an den Börsen in Europa sorgte der überraschend starke Anstieg der deutschen Verbraucherpreise. An der Wall Street schlossen ⁠die wichtigsten ⁠Indizes uneinheitlich. In Japan schnellte der Nikkei-Index dank einer Rally bei Chipwerten am Donnerstag zeitweise um drei Prozent in die Höhe. Robuste Geschäftszahlen von Micron schürten Optimismus hinsichtlich KI-bezogener Investitionen.

Ihren Blick dürften die Investoren erneut auf den Ölmarkt richten. ‌Die Preise für die Nordseesorte Brent ‌und das US-Öl WTI fielen in der Spitze um mehr als ein Prozent auf 96,81 beziehungsweise 89,10 Dollar je Fass. Sich erholende ⁠Rohölexporte aus der Golfregion und ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände ‌linderten die Versorgungsängste wegen des Nahost-Konflikts ⁠etwas. Im September hat sich Brent um rund 14 Prozent, WTI um mehr als fünf Prozent verteuert.

Ebenfalls im Fokus am Donnerstag:

• Die französische Regierung stellt ihren Haushaltsentwurf ‌für das Jahr 2027 vor.

• ⁠Bei den Konjunkturdaten stehen die ⁠Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Euro-Zone und in den USA im September sowie die Arbeitsmarktdaten für den Euroraum im August an.

• Der weltgrößte Sportartikler und Adidas-Rivale Nike legt nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2026/27 vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.199,19

EuroStoxx50 6.269,02

EuroStoxx50-Future 6.296,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 50.906,05 -0,9%

Nasdaq

S&P 500 7.651,54 -0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 68.684,40 +2,9%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng Kein Handel

(Bericht ⁠von Daniela Pegna, Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)