DAX rutscht ab, Euro verliert an Stärke zum Dollar

Der DAX startet mit deutlichen Abschlägen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich schwächer und notiert im frühen Handel im Minus. An den US-Märkten zeichnet sich ein uneinheitliches Bild ab. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und schloss den Handelstag deutlich fester.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger steht heute die Entwicklung am Devisenmarkt. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 gefallen. Auslöser sind die anhaltende Stärke des Dollar sowie deutlich gestiegene Anleiherenditen in den USA. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank. Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt den anstehenden US-Konjunkturdaten. Besonders der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dürften Hinweise auf die Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarktes liefern. Die Daten gelten als wichtige Orientierung für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Renk steht zum Handelsauftakt unter Druck. Die Aktie setzt ihre jüngste Schwächephase fort und markiert ein weiteres Mehrmonatstief. Am Markt wird zunehmend die Frage diskutiert, ob das hohe Produktionsniveau im Getriebegeschäft langfristig aufrechterhalten werden kann. Die Unsicherheit über die nachhaltige Wachstumsdynamik sorgt derzeit für Zurückhaltung bei Investoren.

Auch Barclays rücken in den Fokus der Anleger. Das britische Geldhaus profitiert von einem weiterhin günstigen Umfeld für Investmentbanken. Vor allem das Geschäft im Aktienhandel dürfte im dritten Quartal von einer hohen Marktaktivität getragen worden sein. Zudem sorgen robuste Kreditnachfrage und stabile Kundeneinlagen für Unterstützung im Bankensektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN2E9K 7,99 24280,025453 Punkte 31,53 Open End DAX® Bear UR2NH1 14,01 26447,611648 Punkte 17,94 Open End DAX® Bull UR0LT7 3,85 24696,456132 Punkte 62,75 Open End Platin Bull UG9AED 2,57 1438,173748 USD 5,79 Open End Nasdaq-100® Bull UR2YN2 7,96 29911,55219 Punkte 34,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call UG2YR2 2,47 360,00 USD 6,77 16.12.2026 Palantir Technologies Inc. Call UG2UH5 15,38 200,00 USD 5,23 13.01.2027 Nvidia Corp. Call UG1X0T 1,08 240,00 USD 8,32 16.12.2026 SAP SE Call UN3N6L 0,89 220,00 EUR 6,66 17.03.2027 DAX® Put UR16W7 6,34 25600,00 Punkte 28,20 16.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6H8N 4,41 16802,569971 Punkte 3 Open End Bayer AG Long HD0VV3 5,11 31,973898 EUR 3 Open End Nasdaq-100® Long HD6S1R 16,26 15208,698805 Punkte 2 Open End Bayer AG Long UR11NW 5,26 43,162923 EUR 10 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 2,75 35477,244267 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.