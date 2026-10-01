Börse am Morgen 01.10.2026

Dax unter 25.000 Punkten – Renk fällt nach Abstufung

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Belastet von Inflationssorgen und der Befürchtung steigender Zinsen ist der Dax am Donnerstag mit Verlusten in den Oktober gestartet. Nach etwas mehr als zwei Monaten, in denen sich der deutsche Leitindex nach oben hin von der 25.000-Punkte-Marke absetzen konnte, hat er diese nun nach unten durchbrochen.

Kurz nach dem Börsenauftakt gab der deutsche Leitindex bis zu ein Prozent auf 24.842 Zähler nach. Den Monat September hatte der Dax mit einem Verlust von insgesamt vier Prozent beendet und war dabei tags zuvor auch noch unter die für den mittel- bis langfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie gesackt. Diese hatte ihm die vergangenen Tage noch Halt gegeben. Inzwischen droht ein Tief seit Ende Juli.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, sank im frühen Handel etwas stärker als der Dax um in der Spitze mehr als ein Prozent. Der Euro Stoxx 50, Leitindex der Euroregion verlor noch stärker um bis zu 1,3 Prozent.

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"Der Dax testet aktuell einmal mehr den unteren Rand seiner jüngsten Handelsrange", erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Das ist der Bereich um 25.160 Punkte, in dem sich der Index im abgelaufenen Monat zweimal stabilisieren konnte. "Sollte diese Unterstützung nicht halten, rückt automatisch die runde Marke von 25.000 in den Fokus. Dabei lebt der Dax in diesem Jahr ohnehin nur noch von den Dividenden. Der Dax-Kursindex hat seinen Jahresgewinn bereits vollständig aufgegeben."

Chipaktien profitieren von Micron-Zahlen

Die Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag von Nachfrage-Signalen des US-Chipriesen Micron profitiert. Bei diesem treibt der KI-Boom die Geschäfte überraschend kräftig an, wie die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen zeigen. Das US-Unternehmen stützt die Branche außerdem mit dem überzeugenden Ausblick. Die Micron-Aktie selbst legte außerbörslich mit 1,4 Prozent nur mäßig zu, da es zugleich eine Warnung gab, dass steigende Kosten an der Marge zehren.

International hebt Micron am Donnerstag jedoch die Stimmung, denn schon in Asien wurden die technologielastige Börsen in Japan und Südkorea ins Plus gehievt. In Deutschland, wo der Dax weniger stark von Technologie geprägt im Minus erwartet wird, zogen die Aktien von Infineon im frühen Handel auf Xetra zuletzt um 1,6 Prozent gegen den Markttrend an.

Renk am Donnerstag mit schwachem Handelsstart

Zu den schwächsten Aktien in den Dax-Indizes zählt am Donnerstag Rüstungskonzern Renk. Ein skeptischer Analystenkommentar der Bank of America (BofA) hat den Kurs unter Druck gesetzt. Sie gab im frühen Xetra-Handel gut drei Prozent nach bis auf 36,17 Euro.

Das war ein weiteres Tief seit April 2025. Damals hatten Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 Euro gedrückt, bevor sie noch am selben Tag wieder weitgehend erholt bei etwas über 40 Euro geschlossen hatte.

BofA-Analyst David Holmes strich nun seine Kaufempfehlung für Renk, denn er geht davon aus, dass die Getriebeproduktion auf dem aktuellen Niveau nicht zu halten ist. Das limitiere das langfristige Bewertungspotenzial trotz des attraktiven Servicegeschäfts, schrieb er in seinem Kommentar.

(mit Material von dpa-AFX)

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